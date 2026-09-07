Camilo conmueve a redes con mensaje dedicado a su hija

El artista colombiano compartió un emotivo texto sobre la infancia de su primogénita y confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum.

El cantautor colombiano Camilo generó una amplia ola de comentarios en redes sociales tras compartir una reflexión sobre el acelerado crecimiento de su hija Índigo y la nostalgia ligada a la paternidad.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el artista difundió un video grabado directamente por la pequeña mientras él escuchaba una de las canciones pertenecientes a su próximo proyecto musical.

Acompañando las imágenes, el intérprete redactó un mensaje en el que expresó la melancolía de ver cómo la infancia de su hija avanza con el tiempo.

"Si hubiera sabido que era la última vez que mi hija se dormiría en mis brazos y que los cambiaría por una cama... Me hubiera tardado más durmiéndola". Agrego el intérprete de "TuTu".

La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y mensajes de empatía por parte de fanáticos y colegas de la industria musical como Greeicy, Stefi Roitman y Yuri, quienes destacaron la sensibilidad del mensaje sobre el paso del tiempo y la conexión familiar.

A la par de esta reflexión, el cantante confirmó mediante sus historias de Instagram el lanzamiento inminente de su nuevo álbum titulado "Para cuando sean mayores", anunciado para estrenarse en un plazo de tres días, habilitando el enlace de preguardado para sus seguidores.