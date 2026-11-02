Camilo califica su gira familiar como 'el sueño hecho realidad'

El cantautor colombiano compartió un emotivo mensaje sobre su tour internacional antes de ofrecer su último show en la provincia de Mendoza.

A través de sus redes sociales, el cantautor colombiano Camilo compartió un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre el momento profesional y personal que atraviesa durante el desarrollo de su actual gira internacional, destacando la vivencia de recorrer distintos países en compañía de su familia.

El intérprete recordó sus aspiraciones durante la infancia al observar las experiencias de otros artistas en la industria musical, expresando la gratitud de estar cumpliendo los objetivos que se trazó desde sus inicios.

Recuerdos de infancia y el valor de la familia en gira

En su publicación, el artista rememoró la fascinación que le generaba ver las producciones audiovisuales de otros músicos cuando era niño y cómo esa visión define sus aspiraciones profesionales.

"Cuando estaba chiquito y veía documentales de artistas que me gustaban viajando por el mundo con sus amigos de gira, yo pensaba: ¡ESO es lo que yo quiero!".

Asimismo, Camilo subrayó la importancia de compartir el camino de la música junto a su entorno más cercano, recorriendo distintos escenarios internacionales en compañía de sus seres queridos.

"Y ahora estar viviéndolo así, con mi esposa y mis hijas, conociendo esquinas hermosas de países que amo y respeto... ¡Uffff! Es el sueño hecho realidad".

Cierre de fechas en territorio argentino

El mensaje del cantautor se dio en el marco de los preparativos para la recta final de sus presentaciones en territorio sudamericano, específicamente antes de ofrecer la última fecha programada en Argentina.

Para concluir su mensaje, el músico anticipó la presentación final en la provincia de Mendoza.

"Mañana es nuestro último show del tour en Argentina. Nos vemos en Mendoza pa nuestra noche de cuentos".

Con esta presentación, el colombiano concluye su paso por dicho país como parte de su recorrido de conciertos, consolidando su vínculo con el público local.