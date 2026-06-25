Camila Sodi revela que fue hospitalizada por una histerectomía

La actriz dejó claro que su prioridad ahora es enfocarse en su recuperación y seguir las indicaciones de sus especialistas.

Camila Sodi sorprendió a sus seguidores al compartir que recientemente fue hospitalizada para someterse a una histerectomía, una intervención quirúrgica en la que se extirpa el útero. La actriz decidió hablar abiertamente sobre el procedimiento y el proceso emocional que vivió antes de entrar al quirófano.

A través de sus redes sociales, la protagonista de diversas series y telenovelas compartió imágenes desde el hospital y agradeció al personal médico que la acompañó durante la cirugía, así como a las enfermeras que estuvieron pendientes de su recuperación.

La actriz confesó que sintió miedo antes de la operación, una reacción que consideró completamente normal ante un procedimiento de esta magnitud. Sin embargo, aseguró que todo salió bien y que actualmente se encuentra recuperándose favorablemente.

Aunque Camila no reveló públicamente las causas médicas específicas que la llevaron a someterse a la cirugía, sí dejó claro que su prioridad ahora es enfocarse en su recuperación y seguir las indicaciones de sus especialistas.

En sus publicaciones también dedicó palabras de agradecimiento a sus familiares, amigos y seguidores por las muestras de cariño que recibió durante este proceso, destacando que los mensajes de apoyo le dieron ánimo en un momento complicado.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios le enviaron buenos deseos y reconocieron la valentía de compartir una experiencia tan personal relacionada con su salud.

Camila Sodi ha mantenido una relación cercana con sus seguidores a través de redes sociales, donde suele compartir aspectos de su vida personal y profesional, por lo que su sinceridad respecto a esta cirugía fue ampliamente valorada por sus fanáticos.

Por ahora, la actriz permanece en recuperación y ha transmitido tranquilidad a sus seguidores, asegurando que se encuentra estable y enfocada en recuperar fuerzas para retomar sus actividades.