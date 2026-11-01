Camila Mendes y Madelaine Petsch mantienen tradición de Halloween

Las actrices de Riverdale sorprendieron con disfraces de Betty y Wilma para Halloween 2026, como parte de su tradicional celebración juntas

Camila Mendes y Madelaine Petsch volvieron a llamar la atención durante Halloween al elegir personajes clásicos de la televisión animada para sus disfraces de 2026.

Las actrices, conocidas por sus papeles en la serie Riverdale, se transformaron en Betty Rubble y Wilma Flintstone, protagonistas de Los Picapiedra.

Las fotografías, tomadas por Amber Asaly y difundidas este 31 de octubre, muestran a las intérpretes con los atuendos característicos de las habitantes de Bedrock.

Camila Mendes apareció como Betty, con su vestido azul y collar, mientras que Madelaine Petsch eligió el vestido blanco de Wilma, acompañado de su característico peinado pelirrojo.

La elección de los personajes fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron la atención a los detalles y la complicidad entre ambas actrices.

Una tradición de disfraces que continúa desde hace años

La celebración de Halloween con atuendos coordinados se ha convertido en una costumbre entre Camila Mendes, Madelaine Petsch y Lili Reinhart, quienes compartieron créditos en Riverdale.

Con el paso de los años, las actrices han elegido personajes de películas, caricaturas y series populares.

Aunque en algunas ocasiones participan las tres, en otras Camila y Madelaine mantienen la tradición como dúo.

La dinámica comenzó alrededor de 2018, cuando Camila Mendes y Lili Reinhart realizaron una caracterización inspirada en Napoleon Dynamite. Posteriormente, Madelaine Petsch se incorporó a las celebraciones y el grupo comenzó a presentar disfraces inspirados en tríos y parejas icónicas de la cultura popular.

Los disfraces que han elegido en años anteriores

Entre sus caracterizaciones más recordadas se encuentran las siguientes:

2018: Camila Mendes y Lili Reinhart se disfrazaron de personajes de Napoleon Dynamite.

Camila Mendes y Lili Reinhart se disfrazaron de personajes de Napoleon Dynamite. 2020: Las tres actrices recrearon a las Chicas Superpoderosas: Camila como Bellota, Madelaine como Bombón y Lili como Burbuja.

2021: Camila y Madelaine eligieron a Velma y Daphne, de Scooby-Doo.

Camila y Madelaine eligieron a Velma y Daphne, de Scooby-Doo. 2022: El trío se convirtió en las hermanas Sanderson de Hocus Pocus.

2023: Las actrices recrearon a las Gotham City Sirens, con personajes inspirados en Gatúbela, Hiedra Venenosa y Harley Quinn.

Las actrices recrearon a las Gotham City Sirens, con personajes inspirados en Gatúbela, Hiedra Venenosa y Harley Quinn. 2024: Camila y Madelaine aparecieron como Kim Possible y Shego. Lili Reinhart no participó debido a una emergencia familiar.

Camila y Madelaine aparecieron como Kim Possible y Shego. Lili Reinhart no participó debido a una emergencia familiar. 2025: Las dos actrices eligieron personajes de Alicia en el País de las Maravillas: Camila como la Reina de Corazones y Madelaine como el Sombrerero Loco.

Las dos actrices eligieron personajes de Alicia en el País de las Maravillas: Camila como la Reina de Corazones y Madelaine como el Sombrerero Loco. 2026: Camila Mendes y Madelaine Petsch regresaron con una caracterización de Betty Rubble y Wilma Flintstone, de Los Picapiedra.

La amistad que nació durante Riverdale

Más allá de los disfraces, estas celebraciones se han convertido en una muestra de la amistad que las actrices construyeron durante las grabaciones de Riverdale y que han mantenido después del final de la serie.

La participación de Lili Reinhart ha variado dependiendo de sus compromisos y circunstancias personales, pero Camila Mendes y Madelaine Petsch han continuado compartiendo caracterizaciones para la fecha.