Camila inicia gira internacional de despedida en Monterrey

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado conectaron con el público regio a través de sus grandes éxitos en el arranque de su Adiós World Tour.

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La agrupación Camila arrancó en Monterrey su gira de despedida, titulada Adiós… World Tour, con la que Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado celebran más de 20 años de trayectoria musical y se preparan para despedirse de los escenarios.

El concierto comenzó con uno de sus temas más reconocidos, “Mientes”, canción con la que los integrantes buscaron conectar de inmediato con sus seguidores. Mario Domm aprovechó el momento para invitar al público a cantar junto a ellos, mientras los asistentes disfrutaban de este reencuentro con la agrupación.

Durante la noche, los cantantes compartieron palabras de agradecimiento y recordaron lo especial que era regresar a Monterrey. Samo destacó que habían pasado varios meses desde su último concierto y que esta presentación representaba el inicio de una nueva etapa para los tres.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando los integrantes compartieron recuerdos importantes de sus vidas. Mario recordó la llegada de sus hijos, mientras Pablo recibió un mensaje de su mamá. Samo también habló sobre el accidente que lo mantuvo en silla de ruedas durante un mes. Estos momentos personales dieron un toque íntimo a una noche llena de emociones.

Con canciones como “Coleccionista de Canciones”, “De mí”, “Bésame”, “Perdón” y “De qué me sirve la vida”, Camila ofreció un recorrido por algunos de los temas que han acompañado a sus fans durante más de dos décadas. Después de casi dos horas de música, la agrupación dio inicio a una gira que recorrerá distintas ciudades del mundo, marcando el comienzo de su despedida de los escenarios.