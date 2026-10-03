Cambian fechas de conciertos de Cristian Castro en EUA

Por circunstancias técnicas y operativas ajenas al cantante mexicano, sus presentaciones programadas sufrirán ajustes en su agenda.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer que, por circunstancias técnicas y operativas ajenas a Cristian Castro, las presentaciones del cantante mexicano programadas en Nueva York y Chicago cambiarán de fecha.

El concierto previsto originalmente para el viernes 2 de octubre en el Infosys Theater at Madison Square Garden de Nueva York se llevará a cabo el sábado 3 de octubre a la misma hora. Por su parte, la presentación en el Rosemont Theatre de Chicago, pactada para el sábado 3 de octubre, se moverá al domingo 4 de octubre, conservando también su horario inicial.

Los organizadores informaron que las entradas adquiridas previamente serán totalmente válidas para las nuevas fechas. Para aquellas personas que no puedan asistir, estará disponible la opción de solicitar el reembolso correspondiente a través del mismo punto de venta donde realizaron su compra.

Finalmente, la producción lamentó los inconvenientes que estos ajustes de agenda puedan ocasionar y agradeció la comprensión del público.