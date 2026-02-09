California declara el 'Día de Bad Bunny' durante el Super Bowl LX

El gobernador declara el 8 de febrero de 2026 como 'Día de Bad Bunny' celebrando al artista puertorriqueño mientras encabeza el histórico show del Super Bowl LX

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado este domingo 8 de febrero oficialmente el “Día de Bad Bunny” en todo el estado, coincidiendo con la presentación histórica del artista puertorriqueño en el halftime show del Super Bowl LX, que se celebra en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Newsom anunció la proclamación a través de sus redes sociales, destacando el impacto cultural de Bad Bunny, su amor por el idioma español y Puerto Rico, y su influencia en la música global.

"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma precioso que hablan muchísimas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declara mañana en California como el 'Día de Bad Bunny', cuando Bad Bunny se presenta en el gran partido en el Estado Dorado con su dulce y hermosa voz y su atractivo físico", apuntó el mandatario estatal,

El gobernador lo elogió por su “voz dulce y hermosa” y su “muy buen aspecto”, asegurando que es un referente para la comunidad latina.

El mandatario agregó en tono jocoso que Bad Bunny es “casi tan bueno como yo, lo cual es un gran elogio”, generando revuelo y comentarios en medios locales y nacionales, algunos vinculando el mensaje a un guiño político frente a figuras opositoras.

Un momento histórico para la música latina

Bad Bunny se convierte en el primer artista latino masculino en encabezar el halftime show del Super Bowl en solitario, y su presentación será principalmente en español, un hecho histórico que ha generado entusiasmo y debate dentro y fuera de la comunidad latina.

El show, patrocinado por Apple Music, promete ser una gran fiesta con cultura puertorriqueña, baile y energía, con la participación de posibles invitados sorpresa y la interpretación de éxitos como Tití Me Preguntó, Moscow Mule, Dákiti y Yo Perreo Sola.

Bad Bunny expresó en conferencias de prensa su emoción por presentar un espectáculo que genere unidad, amor y baile para el público del Super Bowl.

Esta será su segunda participación en el evento, después de aparecer como invitado en el halftime show de Shakira y Jennifer Lopez en 2020 interpretando Que Tire Pa Lante.

El 8 de febrero de 2026 quedará marcado como un día histórico para Bad Bunny, la música latina y la comunidad puertorriqueña, celebrando su talento y su presencia en uno de los escenarios más importantes del mundo.