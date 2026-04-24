Califican 'Michael' con 95% de aprobación en Rotten Tomatoes

Proyecciones del mercado estiman que la biopic podría superar los 80 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.

La película biográfica, "Michael" debutó con una recepción positiva entre el público tras su estreno, al alcanzar una calificación de audiencia del 95% en Rotten Tomatoes, donde obtuvo la etiqueta de “Verificado Caliente”. La película también consiguió una nota A- en CinemaScore, reflejando una respuesta favorable en sus primeras funciones.

El filme retrata la vida de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la música global, en una producción que aborda distintos momentos de su carrera artística.

¿De qué trata ‘Michael’?

La cinta es una biografía que recorre la trayectoria del llamado “Rey del Pop”, desde sus inicios en la industria musical hasta su consolidación como un fenómeno internacional.

El papel principal es interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, lo que ha generado expectativa por su cercanía con el legado del artista. La producción busca mostrar tanto el ascenso profesional como los retos personales que marcaron su historia.

Producción y equipo detrás de la película

La película es dirigida por Antoine Fuqua, conocido por proyectos de alto perfil en cine, mientras que la producción cuenta con la participación de Graham King, quien previamente trabajó en biografías musicales exitosas.

El proyecto se desarrolló con acceso al catálogo musical de Michael Jackson, lo que permite incluir canciones originales dentro de la narrativa.

Expectativa en taquilla

En cuanto a su desempeño comercial, proyecciones del mercado estiman que ‘Michael’ podría superar los 80 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, con una probabilidad cercana al 65% según plataformas de pronóstico.

Estas cifras posicionan a la película como uno de los estrenos más relevantes del momento, impulsado por el interés global en la figura del artista.