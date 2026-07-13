Caifanes homenajea a 'La Selección' durante concierto en CDMX

Caifanes abrió su concierto con 'Aquí no es así' y vistió la camiseta del Tri en apoyo a la Selección Mexicana tras el Mundial 2026

Caifanes ofreció este sábado un concierto en la Ciudad de México, donde además de interpretar sus principales éxitos sorprendió al público con un homenaje a la Selección Mexicana de futbol.

La agrupación encabezada por Saúl Hernández abrió el espectáculo con la canción Aquí no es así, tema que en las últimas semanas cobró fuerza entre la afición durante la participación del representativo nacional en el Mundial de 2026.

El escenario se vistió de verde

Como parte del homenaje, los integrantes de la banda aparecieron en el escenario portando la camiseta de la Selección Mexicana, mientras la multitud se iluminó de color verde, generando una ovación entre los asistentes.

El gesto fue interpretado por los fanáticos como un reconocimiento al esfuerzo mostrado por el combinado nacional durante la Copa del Mundo.

Fans querían ver a la banda antes del México-Inglaterra

Tras el concierto, usuarios en redes sociales compartieron imágenes del momento y señalaron que les habría gustado ver una presentación similar antes del partido entre México e Inglaterra, disputado en el Estadio Ciudad de México.

Algunos comentarios destacaron que el espectáculo habría servido para aumentar el entusiasmo de la afición y reforzar el ambiente previo al encuentro mundialista.

Aquí no es así, compuesta por Alejandro Marcovich, Saúl Hernández y Alfonso André, fue publicada en 1994, pero resurgió durante el Mundial 2026 al convertirse en uno de los temas más utilizados por los seguidores mexicanos para alentar a la selección antes del duelo de octavos de final frente a Inglaterra.

En distintas plataformas digitales se difundieron miles de videos en los que aficionados acompañaban las imágenes del equipo nacional con la canción, destacando la pasión de la afición mexicana durante el torneo.

Un tema con carga simbólica

Aunque México quedó eliminado ante Inglaterra, analistas deportivos destacaron la entrega del equipo, que compitió hasta los últimos minutos del encuentro.

La canción ya había sido utilizada anteriormente como un símbolo de identidad nacional.

En 2017, diversas estaciones de radio en México la transmitieron de manera simultánea como parte del movimiento #To2Unidos, surgido en respuesta a las políticas migratorias implementadas durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos.

Aquel ejercicio impulsó nuevamente la popularidad del tema y permitió que nuevas generaciones conocieran una de las canciones más representativas de Caifanes y del rock mexicano.