Caifanes dará concierto en CDMX por el Día de la Independencia

Caifanes se presentará gratis el 15 de septiembre en la Alcaldía Venustiano Carranza de CDMX, con un recorrido por sus éxitos más emblemáticos.

La emblemática banda mexicana Caifanes se presentará en la Ciudad de México en un concierto gratuito el próximo 15 de septiembre, en el marco de la celebración del Día de la Independencia, informó la Alcaldía Venustiano Carranza a través de sus redes sociales.

La noticia fue confirmada también por la agrupación, generando gran expectativa entre los seguidores del rock en español y amantes de la música mexicana.

El evento se llevará a cabo en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín Balbuena, y dará inicio a partir de las 21:00 horas.

El concierto será abierto a todo el público, sin áreas VIP ni restricciones de ingreso, lo que permitirá que fanáticos de todas las edades disfruten de los éxitos que han marcado generaciones.

Durante la presentación, Caifanes recorrerá su amplio repertorio de clásicos, brindando a los asistentes la oportunidad de revivir momentos emblemáticos de la historia del rock latinoamericano.

La alcaldía destacó que el espectáculo forma parte de las actividades culturales que se organizan para ofrecer opciones de entretenimiento y cultura de primer nivel durante las festividades patrias, buscando combinar la tradición mexicana con propuestas musicales de gran relevancia.

La celebración promete ser una de las principales atracciones del 15 de septiembre en la capital, y se espera la asistencia de miles de personas.