Café Tacvba pide a disqueras retirar su música de Spotify

El cantante defendió que la plataforma cuestionar su visión artística y su ética, además de dudar el modelo de reparto de recompensas

El vocalista del grupo Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda realizo una solicitud hacia Universal Music y Warner Music México para que puedan retirar las canciones y álbumes del grupo de la plataforma Spotify, con el fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos.

En un video compartido este miércoles en sus redes sociales, el cantante defendió que la plataforma cuestiona su visión artística y su ética, además de dudar el modelo de reparto de recompensas y el uso de la IA en la industria musical.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo del grupo de la plataforma Spotify”, mencionó el cantante.

Rubén recalcó que esta solicitud se basa en una cantidad de razones, y enlistó las inversiones en armamento, y la publicidad de ICE.

De esta misma forma, también criticó el uso de la inteligencia artificial en la mayoría de los cantantes al justificar que la música debe tener algún tipo de significado y apoyar a los pueblos.

También comentó que el grupo buscará evitar que sus ganancias finalicen con algún tipo de conflicto al afirmar:

"No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”.

En su publicación de Instagram, Albarrán precisó que las cartas fueron dirigidas a las disqueras Warner Music México y Universal Music México, quienes por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, y afirmó que el retiro se solicita por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de banda.

El músico invitó a los seguidores a escuchar a Café Tacvba en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, al considerar que es una forma de no participar de los abusos del poder y de las guerras en curso, además de llamar a crear un nuevo mundo, más justo, horizontal y en el que la música siga teniendo valor y significado.