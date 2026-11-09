Cae camarógrafo durante concierto de Karol G en Monterrey

Un integrante del personal técnico sufrió un aparatoso accidente tras atorarse con una estructura móvil mientras la artista cantaba.

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Un momento de tensión se vivió durante el segundo concierto de Karol G en Monterrey, luego de que un integrante de su equipo de producción sufriera una aparatosa caída mientras la cantante ofrecía su espectáculo.

El accidente ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando la colombiana interpretaba “Te llevas to”. En ese momento, una cámara voladora utilizada para captar imágenes del concierto se enganchó con el equipo que llevaba uno de los trabajadores, provocando que fuera elevado repentinamente varios metros por el aire.

En los videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa cómo el camarógrafo pierde el equilibrio y termina cayendo junto a la estructura del escenario. La escena sorprendió a los asistentes, quienes grabaron el momento y compartieron las imágenes, generando preocupación por lo ocurrido.

De acuerdo con los reportes, Karol G aparentemente no se percató del accidente, pues se encontraba mirando hacia el lado contrario y continuó interpretando la canción. El espectáculo siguió sin detenerse, mientras personal del equipo acudía para auxiliar al trabajador.

Tras difundirse las imágenes, usuarios comenzaron a preguntarse cuál era el estado de salud del camarógrafo. Sin embargo, hasta este domingo 8 de noviembre no se había informado oficialmente si sufrió lesiones, cuál fue su gravedad o si requirió atención médica.

El percance se convirtió en uno de los momentos más comentados de la segunda presentación de Karol G en Monterrey. La cantante tiene programado un tercer y último concierto en la ciudad este domingo, con el que concluirá su paso por la Sultana del Norte.