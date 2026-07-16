Buscará 'Avatar Aang' competir por premios con estreno en cines

La película tendrá un estreno limitado en salas de Los Ángeles y Nueva York antes de llegar a Paramount+, para cumplir con los requisitos de la Academia

"Avatar Aang: The Last Airbender" tendrá un estreno limitado en salas de cine de Los Ángeles y Nueva York antes de su llegada a Paramount+, una estrategia con la que la producción buscará competir en la próxima temporada de premios.

De acuerdo con Variety, la película debutará en la plataforma de streaming el 25 de julio, aunque previamente será exhibida durante una semana en cines seleccionados para cumplir con los requisitos de elegibilidad de los Premios Óscar.

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No te pierdas el estreno de la película Avatar Aang: El Último Maestro del Aire este 25 de julio, solo por Paramount Plus. 🏔️✨ pic.twitter.com/FElyYZbNmk — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) July 7, 2026

Película tendrá funciones especiales en cines

El reporte señala que "Avatar Aang: The Last Airbender" se proyectará del 24 al 30 de julio con tres funciones diarias en el AMC Burbank Town Center 6, en Los Ángeles, y el AMC Empire 25, en Manhattan.

Con esta estrategia, Paramount buscaría impulsar una campaña para que la cinta sea considerada en la categoría de Mejor Película Animada, además de otras nominaciones dentro de los Premios de la Academia.

El estreno en pantalla grande también permitirá que los seguidores de la franquicia disfruten la nueva producción en el formato para el que fue concebida originalmente.

Reparto reúne a reconocidas voces

La historia de "Avatar Aang: The Last Airbender" continúa los acontecimientos de "Avatar: La leyenda de Aang" y cuenta con las voces de Eric Nam como Aang, Dave Bautista como Tagah, Jessica Matten como Katara, Román Zaragoza como Sokka, Steven Yeun como Zuko y Dionne Quan como Toph.

La dirección está a cargo de Lauren Montgomery, mientras que Steve Ahn y William Mata participan como codirectores.

Además, los creadores de la serie original de 2005, Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino, figuran como productores junto a Latifa Ouaou y Maryann Garger.

La franquicia regresa casi dos décadas después

El guion fue escrito por Tim Hedrick y Christopher Yost, basado en una historia desarrollada por Konietzko, DiMartino, Hedrick y Kenneth Lin.

"Avatar: La leyenda de Aang" debutó en Nickelodeon en 2005 y se mantuvo al aire durante tres temporadas. La serie es considerada una de las producciones animadas más influyentes de las últimas décadas y posteriormente dio origen a la secuela "La leyenda de Korra", estrenada en 2012 con cuatro temporadas.