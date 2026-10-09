Busca Lorena Herrera colaborar con Maribel Guardia y Ninel Conde

Siempre fiel a su carisma y humildad, Herrera contestó los cuestionamientos sobre si deseaba en algún momento tener un combate de box de exhibición

Lorena Herrera, de 1.74 m de altura, desea medir sus fuerzas con quien ha sido una de sus grandes enemigas, y con ello nos referimos a Ninel Conde. Pero no hablamos de hacerlo en un escenario, sino de verse las caras arriba del cuadrilátero.

Siempre fiel a su carisma y humildad, Herrera contestó los cuestionamientos sobre si deseaba en algún momento pelear en un ring, y en forma divertida mencionó que tal vez con Maribel Guardia: “¿Qué tal unos catorrazos yo y Maribel? ¿Qué tal las dos ahí en el ring dándonos nuestros buenos catorrazos? Sería divertido”, dijo. Luego fue cuestionada sobre si sería en formato tipo “lodo” y comentó: “A ver si la deja Marco, porque a mí mi marido sí me daría chance”, y rio.

Cuando se le preguntó nuevamente, dijo que tal vez con Ninel Conde, con quien ha tenido rencillas desde hace muchos años: “¿Qué tal Ninel Conde? ¿Y si ahí limamos asperezas? A lo mejor estaría divertido, ¿cómo no?”.

Así fue como, entre bromas, Lorena atendió a la prensa en Monterrey. Cabe señalar que siempre se mantuvo amable, a pesar de que el tiempo le jugaba en contra.