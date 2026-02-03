BTS transmitirá primer concierto de gira 'Arirang' en streaming

BTS vuelve a los escenarios tras cuatro años; te contamos dónde ver su concierto en y todos los detalles del evento que marcará historia y genera furor

Después de cuatro años de pausa, BTS regresa a los escenarios con un esperado concierto que será transmitido en Netflix el próximo 21 de marzo a nivel global.

La boyband surcoreana actuará en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, un día después del lanzamiento de su nuevo álbum "Arirang", que da nombre al evento y rinde homenaje a la icónica canción folclórica de Corea del Sur.

El concierto servirá como antesala de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que iniciará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, e incluirá paradas en América Latina y España, entre otras regiones. Durante la transmisión, BTS interpretará temas de "Arirang", su primer álbum desde "Proof" en 2022.

Además, Netflix anunció el estreno del documental "BTS: THE RETURN" el 27 de marzo, que mostrará el proceso creativo del nuevo álbum y el reencuentro de los siete integrantes tras cumplir con el servicio militar obligatorio, que motivó la pausa del grupo.

Profeco multa a plataforma boletera encargada de los conciertos de BTS en CDMX

En paralelo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este lunes la imposición de una multa millonaria contra una plataforma de venta de boletos por infracciones a la ley, con un monto superior a 5 millones de pesos. Las empresas involucradas tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas.

La Profeco también emitió exhortos a plataformas de reventa internacionales, instándolas a ajustarse a la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra los consumidores. De no recibir respuesta, la institución iniciará procedimientos legales y administrativos que podrían incluir restricciones de operación en México.

Asimismo, se informó que se están elaborando nuevos lineamientos para regular la publicidad, información y venta de entradas para conciertos, festivales y espectáculos. Estos lineamientos se publicarán próximamente en el Diario Oficial de la Federación en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.