BTS mostrará detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional

BTS sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar el estreno de un video especial con imágenes detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional

La agrupación surcoreana BTS sorprendió a sus seguidores mexicanos al anunciar el estreno de un video especial con imágenes detrás de cámaras de su visita al Palacio Nacional, donde sostuvieron un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reciente paso por el país.

El material será publicado este 27 de mayo en las cuentas oficiales del grupo y mostrará momentos inéditos de la reunión realizada el pasado 6 de mayo, previo a los tres conciertos que la banda ofreció en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’.

Los siete integrantes aparecerán en el video

Al encuentro en Palacio Nacional acudieron los siete integrantes de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Por ello, se espera que todos aparezcan en el contenido especial que fue adelantado mediante una historia publicada en la cuenta oficial de Instagram del grupo.

La imagen compartida por BTS confirmó que el estreno será a las 5:00 horas de México (13:00 GMT).

La visita de BTS a México causó furor

La presencia de la banda en México se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes sociales durante mayo, especialmente por la reunión que sostuvieron con Claudia Sheinbaum en la sede del Poder Ejecutivo.

Además de sus conciertos en la capital del país, los integrantes también realizaron actividades turísticas y culturales que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

Entre los sitios que visitaron destacan:

El Museo Frida Kahlo

El Museo Anahuacalli

La Arena México para presenciar funciones de lucha libre

Hasta ahora, la agrupación no ha confirmado si esas experiencias también formarán parte del video especial.

‘ARIRANG’, el regreso de BTS a los escenarios

La gira mundial ‘ARIRANG’ marca el regreso oficial de BTS a los escenarios después de que sus integrantes concluyeran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El tour ha generado una gran expectativa a nivel internacional y consolidó nuevamente la conexión de la agrupación con el público latinoamericano, particularmente con sus seguidores mexicanos.