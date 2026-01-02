BTS lanzará álbum y hará gira mundial en 2026: ¿vienen a México?

Desde su debut en 2013, BTS encabezó listas internacionales como Billboard y con canciones como Dynamite y Butter los consolidaron como referentes

El grupo surcoreano BTS confirmó su regreso a la música con un nuevo álbum y una gira mundial programada para 2026, lo que reactivó la expectativa global entre sus seguidores. El anuncio marca el retorno oficial del septeto a las actividades grupales, luego de completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Este regreso ocurre tras un periodo de pausa iniciado en 2022, cuando los integrantes enfocaron sus agendas en proyectos individuales y en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Con el anuncio, se abre nuevamente la conversación sobre el alcance de la próxima gira y los países que podrían formar parte del recorrido internacional.

¿Cuándo se lanza el nuevo álbum de BTS?

La agencia BigHit Music informó que el nuevo disco de BTS se lanzará el 20 de marzo. Este material será el primero grabado por el grupo como septeto desde Proof (2022), y su salida estará acompañada de actividades promocionales y una gira mundial.

El anuncio representa un punto de inflexión para la agrupación, ya que todos sus integrantes concluyeron recientemente el servicio militar. El último en finalizar este proceso fue Suga, en junio pasado, lo que permitió retomar la planeación de proyectos colectivos.

El regreso de BTS tras el servicio militar

Durante el periodo de pausa, la empresa matriz HYBE había anticipado que los integrantes requerirían tiempo para reorganizarse y trabajar en nueva música tras su regreso a la vida civil. Este contexto explica el lapso entre la conclusión del servicio militar y el anuncio formal del nuevo álbum.

La última presentación de BTS como grupo completo ocurrió en Busan, en 2022, un concierto que funcionó como despedida temporal antes de la pausa obligatoria. Desde entonces, no se habían realizado shows grupales ni lanzamientos discográficos colectivos.

¿BTS vendrá a México en su gira mundial 2026?

Hasta el momento, no se han confirmado fechas ni ciudades para la gira mundial de BTS, por lo que no existe información oficial sobre una visita a México. Sin embargo, el país cuenta con una de las bases de seguidores más numerosas del grupo en América Latina.

En giras anteriores, BTS logró convocatorias masivas y una alta demanda de boletos, lo que mantiene vigente la posibilidad de que México sea considerado dentro del itinerario, aunque esto dependerá de los anuncios oficiales de la agencia.

Fechas estimadas y alcance del tour mundial

Proyecciones del sector financiero especializado en entretenimiento estiman que los conciertos de BTS podrían iniciar en mayo de 2026 y extenderse hasta diciembre del mismo año. Estas previsiones consideran el impacto histórico de la banda en giras anteriores.

De acuerdo con estos cálculos, más de 4 millones de personas podrían asistir a los conciertos, con un promedio superior a 60 mil asistentes por presentación, cifras similares a las registradas durante el tour Love Yourself: Speak Yourself en 2019.

Más de 10 años llenos de éxitos

Desde su debut en 2013, BTS encabezó listas internacionales como Billboard y con canciones como Dynamite y Butter los consolidaron como referentes, además de realizar presentaciones en estadios de diversas regiones del mundo.