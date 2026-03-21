BTS lanza 'Arirang', su primer álbum tras casi cuatro años

Los siete integrantes participaron activamente en la creación del álbum, integrando vivencias personales en cada una de las composiciones.

La agrupación surcoreana de K-pop BTS lanza este viernes su nuevo álbum de estudio titulado ‘Arirang’, el primero en casi cuatro años, con el que marca una nueva etapa en su trayectoria tras la pausa derivada del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El material, compuesto por 14 canciones, se estrenó a las 13:00 horas locales y representa el quinto disco de estudio del grupo, siendo el primero desde 'Proof', publicado en 2022.

Un álbum con raíces culturales

El nombre del disco hace referencia a 'Arirang', una de las canciones folclóricas más emblemáticas de Corea del Sur y considerada un símbolo de identidad nacional.

"Trascendiendo generaciones y épocas, 'Arirang' ha estado ligada a sentimientos de conexión, separación y reencuentro", señaló la agencia BigHit Music en un comunicado previo al lanzamiento.

De acuerdo con la discográfica, los siete integrantes participaron activamente en la creación del álbum, integrando vivencias personales en cada una de las composiciones.

OMG THIS IS SO CUTEE 😭😭#BTS_ARIRANG

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Participación de los integrantes

El líder RM figura en casi todas las canciones, con excepción del interludio. Por su parte, Suga y J-Hope colaboraron en varios temas, entre ellos ‘Body to Body’, ‘Merry Go Round’ y ‘NORMAL’.

Jimin intervino en piezas como ‘they don’t know ’bout us’ e ‘Into the Sun’, mientras que V aportó en ‘2.0’ e ‘Into the Sun’. En tanto, Jung Kook participó en la creación de cuatro canciones, incluida ‘Hooligan’.

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Un mensaje de evolución y madurez

El sencillo principal, ‘SWIM’, aborda la idea de avanzar pese a las dificultades, utilizando la metáfora de nadar a través de aguas turbulentas sin oponerse a la corriente, sino adaptándose a ella como una forma de amor por la vida.

"La canción refleja la decisión de seguir adelante al propio ritmo, incluso en medio de la incertidumbre", explicó BigHit Music.

Especialistas en la industria del entretenimiento anticipan que esta nueva etapa del grupo estará marcada por temáticas más maduras, dejando atrás el enfoque juvenil que caracterizó sus primeros trabajos.

"Tras cumplir con el servicio militar, los integrantes regresan como adultos, listos para explorar nuevas narrativas más independientes", señaló Hong Seok-kyeong, experta en cultura Hallyu.

Regreso a los escenarios

El lanzamiento del álbum estará acompañado por diversas actividades promocionales en Seúl, donde se instalarán espacios interactivos y proyecciones dedicadas al nuevo material.

Como parte de su regreso, BTS ofrecerá un concierto gratuito el sábado en la plaza Gwanghwamun, uno de los puntos más emblemáticos de la capital surcoreana.

Se prevé la asistencia de alrededor de 22 mil personas con boleto, aunque autoridades estiman que hasta 250 mil espectadores podrían reunirse en los alrededores para seguir el espectáculo a través de pantallas instaladas en la zona.