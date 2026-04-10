BTS inicia la mayor gira del K-pop con récord de conciertos

La gira se perfila como la más grande en la historia del K-pop, con un total de 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

Después de cuatro años sin giras globales, la banda surcoreana BTS regresa este jueves a los escenarios con el inicio de su tour más ambicioso. La gira arranca en la ciudad de Goyang y se perfila como la más grande en la historia del K-pop, con un total de 85 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo.

“Estamos preparando algo completamente distinto a lo que hemos hecho antes”, señaló Jimin en una entrevista con su discográfica, citada por la agencia Yonhap, horas antes del inicio del espectáculo.

Un espectáculo inmersivo sin precedentes

Los integrantes del grupo adelantaron que los conciertos ofrecerán una experiencia envolvente, con un escenario de 360 grados y una producción visual de gran escala. Según explicó Suga, el montaje busca llevar al público a un formato completamente nuevo dentro de sus presentaciones.

El tour comienza este jueves a las 19:00 hora local en Goyang, con presentaciones adicionales durante el fin de semana. Posteriormente, la gira continuará por Europa y América, incluyendo por primera vez países como Colombia, Perú y Argentina.

'BTS World Tour Arirang', la gira más grande de su carrera

Bajo el nombre de 'BTS World Tour Arirang', la serie de conciertos se extenderá hasta 2027, consolidándose como el proyecto más ambicioso del grupo hasta la fecha.

Durante más de 80 presentaciones, la banda interpretará sus mayores éxitos junto a los temas de su nuevo álbum ‘Arirang’, lanzado el 20 de marzo. Este trabajo rinde homenaje a la cultura surcoreana al tomar como referencia la canción folclórica más representativa del país.

Éxito global tras su regreso

El álbum también marca el primer proyecto grupal desde que todos los integrantes completaron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y llega cuatro años después de su último lanzamiento conjunto, ‘Proof’ (2022).

El regreso ha sido contundente: ‘Arirang’ logró el mejor debut de un grupo en más de una década en Estados Unidos, con 828,000 unidades equivalentes, según Billboard.

Además, el disco ha superado los cuatro millones de copias vendidas, de acuerdo con Hanteo Chart, mientras que su primer concierto tras el regreso, transmitido en Netflix, alcanzó más de 18 millones de espectadores a nivel global.

BTS consolida su dominio en el K-pop

Formado en 2013, BTS atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria, con el lanzamiento del álbum más exitoso de su carrera y una gira que ya es considerada la más grande en la historia del K-pop.