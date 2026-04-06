BTS es el primer grupo coreano en lograr récord con Arirang

Este es el décimo álbum de estudio del grupo y su primer proyecto como conjunto tras completar el servicio militar obligatorio.

El grupo surcoreano BTS volvió a dominar la industria musical global con el lanzamiento de su álbum “ARIRANG”, que no solo debutó en el primer lugar del Billboard 200, sino que se ha mantenido varias semanas en la cima, convirtiéndose en el primer disco de un grupo coreano en lograr este desempeño en la lista estadounidense.

El éxito del álbum no es aislado. Desde su lanzamiento el 20 de marzo de 2026, el proyecto ha acumulado cifras históricas que consolidan el regreso del grupo tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar de sus integrantes, marcando una nueva etapa en su carrera.

ARIRANG debutó en el número 1 del Billboard 200 con 641,000 unidades, de las cuales más de 532,000 fueron ventas puras, la mejor semana para un grupo en más de una década.

Este resultado representó el séptimo álbum número uno de BTS en Estados Unidos, ampliando su propio récord como el acto coreano más exitoso en la historia de la lista.

BTS sigue rompiendo récords con Arirang

En su primer día, el álbum registró más de 110 millones de reproducciones en Spotify, la cifra más alta para un lanzamiento en 2026, mientras que las 14 canciones del disco ocuparon simultáneamente los primeros lugares del ranking global de la plataforma.

Además, el disco vendió alrededor de 4.2 millones de copias en su primera semana en Corea del Sur y logró récords de streaming en Apple Music, consolidándose como uno de los lanzamientos más grandes del año a nivel mundial.

El sencillo principal, “Swim”, también debutó en el número 1 del ranking global de Spotify con millones de reproducciones en un solo día, reforzando el dominio del grupo en plataformas digitales.

¿Qué representa este álbum para la agrupación?

“ARIRANG” es el décimo álbum de estudio del grupo y su primer proyecto como conjunto tras completar el servicio militar obligatorio. El disco retoma elementos de la cultura coreana, inspirado en la canción folclórica del mismo nombre, mientras combina sonidos globales con la identidad del grupo.

El proyecto incluye 14 canciones y fue producido por un equipo internacional que integra figuras de la música pop y electrónica, lo que refuerza su apuesta por un sonido global sin perder su origen coreano.

Como parte de la promoción del álbum, BTS anunció la gira “Arirang Tour”, que iniciará en abril de 2026 y se extenderá hasta 2027, con presentaciones en Asia, Europa y América.