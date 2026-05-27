BTS conquista los AMAs 2026 y son nombrados 'Artista del Año'

El grupo BTS ganó Artista del Año en los American Music Awards, mientras Katseye, Sombr y 'Golden' dominaron varias categorías

La banda BTS ganó el premio a Artista del Año en los American Music Awards celebrados el lunes por la noche, obteniendo este reconocimiento por segunda vez y por primera vez desde la pausa del grupo para cumplir con el servicio militar.

La agrupación ya había conquistado el galardón en 2021.

Katseye también destacó durante la ceremonia al llevarse el premio a Nuevo Artista del Año, superando a figuras emergentes como Sombr, Olivia Dean, Ella Langley, Leon Thomas y Alex Warren.

🏆 #BTS has won “Artist Of The Year” at the American Music Awards 2026! 🇺🇸 #BTSonAMAs

BTS PAVED THE WAY pic.twitter.com/fuWrWOHMtU — BTS Charts News (@btschartsxdaily) May 26, 2026

Sombr, por su parte, obtuvo tres reconocimientos relacionados con la categoría rock/alternativa. Tras actuar en la gala, recibió los premios a Mejor Canción de Rock/Alternativa por “Back to Friends” y Mejor Álbum de Rock/Alternativo por “I Barely Know Her”, además del galardón fuera de cámara como Artista Revelación de Rock/Alternativo.

“KPop Demon Hunters” domina la ceremonia

La música de “KPop Demon Hunters” fue una de las grandes protagonistas de la noche. El tema “Golden”, interpretado por The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, ganó Canción del Año, Mejor Interpretación Vocal y Mejor Canción Pop.

Además, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” se llevó el premio a Mejor Banda Sonora, consolidando cuatro victorias relacionadas con la producción musical.

El premio a Álbum del Año fue para Sabrina Carpenter por “Man's Best Friend”, uno de los tres galardones obtenidos por la cantante después de finalizar la transmisión televisiva.

Taylor Swift llegó a la ceremonia como la artista con más nominaciones, con ocho candidaturas, pero no consiguió ningún premio. Aun así, mantiene el récord histórico de más American Music Awards ganados, con un total de 40.

Olivia Dean, Lady Gaga y Alex Warren también terminaron la gala sin victorias pese a figurar entre los artistas más nominados.

Artistas más premiados de la noche

Varios artistas terminaron empatados con tres premios cada uno. Entre ellos estuvieron BTS, Katseye, Sombr, Sabrina Carpenter, Cardi B, Bruno Mars y The Singing Voices of HUNTR/X.

Bad Bunny, Ella Langley, Shakira, Tyla y Zara Larsson obtuvieron dos galardones cada uno. Karol G también recibió dos reconocimientos, incluido el Premio Internacional a la Excelencia Artística.

Principales ganadores de los AMA 2026

Artista del Año: BTS

Nuevo Artista del Año: Katseye

Álbum del Año: Sabrina Carpenter – “Man's Best Friend”

Canción del Año: The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami – “Golden”

Gira del Año: Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Mejor artista masculino pop: Justin Bieber

Mejor artista femenina pop: Sabrina Carpenter

Mejor artista masculino latino: Bad Bunny

Mejor artista femenina latina: Shakira

Mejor álbum latino: Karol G – “Tropicoqueta”

Mejor artista de rock/alternativo: Twenty One Pilots

Mejor artista femenina de R&B: SZA

Mejor artista masculino de hip-hop: Kendrick Lamar

Mejor artista femenina de hip-hop: Cardi B