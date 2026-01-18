BTS confirma concierto en Monterrey: estos son todos los detalles

Autoridades estatales dieron a conocer que BTS incluirá a Monterrey en su gira mundial 2026–2027, sumándose a las fechas ya anunciadas en Ciudad de México

La agrupación surcoreana BTS confirmó una presentación en Monterrey como parte de su gira mundial 2026–2027, de acuerdo con información difundida por autoridades estatales. El anuncio coloca a la capital de Nuevo León como una de las sedes mexicanas del regreso del grupo a los escenarios internacionales.

La confirmación se da tras varias semanas de gestiones entre autoridades locales y promotores, y forma parte de la planeación del BTS World Tour, el cual contempla presentaciones en distintas regiones del mundo durante 2026 y 2027.

¿Está confirmado que BTS vendrá a México en 2026?

Sí. La gira mundial de BTS contempla presentaciones confirmadas en México. Además del concierto anunciado para Monterrey, el grupo ofrecerá tres fechas en la Ciudad de México durante mayo de 2026.

Con ello, México se consolida como una de las paradas clave en América Latina dentro del itinerario internacional del grupo, que marca su regreso a los escenarios tras un periodo de pausa.

¿Cuándo sería el concierto de BTS en Monterrey?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de BTS en Monterrey se realizaría durante el segundo semestre de 2026. Sin embargo, la fecha exacta aún no ha sido anunciada y será dada a conocer directamente por los organizadores del tour.

Las autoridades estatales señalaron que el anuncio formal del calendario se realizará en próximas semanas, una vez cerrados los acuerdos logísticos y operativos correspondientes.

¿En qué recinto se presentaría BTS en Monterrey?

Hasta el momento, no se ha confirmado el recinto donde se llevará a cabo el concierto en Monterrey. No obstante, se anticipa que el evento se realice en uno de los espacios de mayor capacidad de la ciudad, considerando la magnitud de la gira y el volumen de asistentes previsto.

La producción del BTS World Tour está diseñada para foros y estadios de gran formato, por lo que el recinto deberá cumplir con especificaciones técnicas, de seguridad y movilidad.

Venta de boletos y próximos anuncios oficiales

La información relacionada con la venta de boletos, precios, preventas y dinámica de acceso será anunciada directamente por los organizadores oficiales de la gira. Se recomienda seguir únicamente canales institucionales para evitar información no verificada.