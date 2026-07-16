Bryan Adams tendrá su propio programa de radio en España

El músico canadiense Bryan Adams presentará a partir del 6 de septiembre su universo musical en un programa propio y semanal en la radio española Kiss FM con el título 'The Bryan Adams Radio Show', anunció este miércoles la emisora.
Programado a las 21.00 horas de cada domingo, el cantante y compositor compartirá recuerdos y pondrá canciones de otros artistas que lo inspiraron y formaron parte de su vida, como The Police, Steve Winwood y Sheryl Crow.
Según Kiss FM, esta fórmula es "un nuevo paso en la apuesta por ofrecer a sus oyentes una programación musical con grandes nombres propios, contenidos diferenciales y una conexión directa con los artistas que han construido la banda sonora de varias generaciones".
Adams es uno de los artistas de mayor éxito comercial, avalado asimismo por un premio Grammy, tres nominaciones a los Óscar y cinco a los Globos de Oro, entre otros.
Ha acumulado éxitos como 'Summer of 69', 'Run To You' y '(Everything I Do) I Do It For You', una discografía que comenzó con un disco llamado como él en 1981, y que se extiende hasta el reciente álbum de estudio 'Roll With The Punches' (2025).