Bryan Adams lanza canción contra comentarios de Trump

Bryan Adams estrenó 51st State en el Día de Canadá, un tema que responde a las declaraciones de Donald Trump sobre anexar al país vecino

El cantante canadiense Bryan Adams presentó este 1 de julio 51st State, un tema que rinde homenaje a Canadá y responde a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en diversas ocasiones ha afirmado que el país vecino podría convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana.

El lanzamiento coincide con la celebración del Día de Canadá, fecha en la que se conmemora el aniversario de la Confederación Canadiense.

Un homenaje al orgullo canadiense

En un comunicado, Adams explicó que la inspiración detrás de la canción nació de su deseo de dedicar un tema a su país de origen.

"Quería escribir algo sobre Canadá porque Canadá es mi hogar".

El intérprete añadió que el mensaje busca destacar los valores que unen a los canadienses por encima de las diferencias.

"Es más lo que nos une que lo que nos separa. Este es un homenaje al orgullo y al espíritu de mis compatriotas canadienses; lo demás es solo ruido".

Respuesta a las declaraciones de Donald Trump

La canción hace referencia a las afirmaciones de Donald Trump, quien ha sostenido en distintas ocasiones que Canadá podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos para evitar los aranceles impuestos desde el año pasado.

En el estribillo, Adams responde directamente a esa idea con un mensaje en defensa de la soberanía canadiense.

"Déjame hablarte claro cuando hablas de mi hogar, más vale que muestres respeto porque aquí cuidamos de los nuestros. Así que déjame darte un consejo, señor: puede que tengas demasiados problemas entre manos. Adelante, impónnos aranceles, pero nunca seremos el estado número 51".

El músico describió 51st State como una invitación a reflexionar sobre aquello que une a los canadienses y a sentirse orgullosos de su país.

Disponible en plataformas y edición especial

La nueva canción ya puede escucharse en las principales plataformas de música y también fue lanzada en una edición limitada en vinilo de siete pulgadas.

El estreno forma parte de una nueva etapa en la carrera de Bryan Adams, quien en agosto de 2024 creó su sello independiente Bad Records. Un año después publicó Roll with the Punches, el primer álbum editado bajo su propia compañía.

Previamente, en 2022, el artista regrabó algunos de sus mayores éxitos en los discos Classic y Classic Pt. II, después de que su anterior discográfica, Universal Music, se negara a devolverle los derechos de sus grabaciones originales.