Bruno Mars saca versión en español de 'Risk It All'; así suena

Con el estreno de ‘Lo Arriesgo Todo’, Bruno Mars amplió su conexión con la audiencia latina en uno de los momentos más exitosos de su carrera

Bruno Mars volvió a colocarse entre las principales tendencias musicales tras lanzar ‘Lo Arriesgo Todo’, la versión completamente en español de su tema ‘Risk It All’, una canción que forma parte de su reciente álbum The Romantic.

El cantante estadounidense apostó por mantener el tono romántico y melancólico de la versión original, aunque ahora con una adaptación dirigida al público hispanohablante. La canción mantiene la esencia de bolero moderno que ha caracterizado esta nueva etapa musical del intérprete.

Bruno Mars canta completamente en español por primera vez

El lanzamiento de ‘Lo Arriesgo Todo’ ocurre en medio del éxito internacional de The Romantic, disco que marcó un cambio en la propuesta sonora del cantante con influencias de bolero, mariachi y baladas latinas. Diversos reportes señalan que originalmente ‘Risk It All’ iba a ser una canción con ritmo más acelerado, pero terminó convirtiéndose en un tema romántico con inspiración latinoamericana.

Así reaccionaron los fans de Bruno Mars en redes sociales

Tras el estreno de la canción, miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos del tema y comentarios sobre la interpretación del cantante. Muchos señalaron que la adaptación al español podría convertirse en uno de los lanzamientos más exitosos del artista en Latinoamérica.

Otros usuarios destacaron el estilo visual y musical que Bruno Mars ha desarrollado durante esta etapa, ya que la estética de The Romantic ha incorporado referencias a la cultura mexicana y al bolero clásico.

‘Risk It All’ ya era uno de los temas más exitosos del álbum

Antes de su adaptación al español, ‘Risk It All’ ya figuraba entre las canciones más populares de The Romantic. El sencillo debutó dentro de las principales listas de reproducción y logró millones de reproducciones en plataformas digitales tras su lanzamiento en febrero de 2026.