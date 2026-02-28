Bruno Mars regresa 10 años después setentero y más romántico

La experiencia sonora privilegia la atmósfera: baile lento, cercanía y miradas sostenidas mientras las letras celebran la conexión íntima.

The Romantic marca el primer álbum en solitario de Bruno Mars desde 2016. El creador de éxitos retoma el camino individual tras su proyecto junto a Silk Sonic y entrega un trabajo de nueve canciones que refuerza su vínculo con el soul, el funk y el pop de los años setenta.

El disco incluye el sencillo “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer estreno directo en la cima y su décima entrada al liderato. Actualmente, la canción se mantiene dentro del top 10, en el puesto número 6.

¿Cómo suena The Romantic?

Desde los primeros compases, el álbum deja clara su intención estética. Predominan ritmos setenteros, estructuras que podrían extenderse sin perder intensidad y una instrumentación marcada por cuerdas, metales y líneas de bajo profundas. La experiencia sonora privilegia la atmósfera: baile lento, cercanía y miradas sostenidas mientras las letras celebran la conexión íntima.

El álbum abre con “Risk It All”, una canción abolerada teñida de vientos mexicanos que funciona como carta de presentación vocal. La interpretación destaca por su control y matices, en una pieza que combina la estética de una boda tradicional con elegancia orquestal.

El álbum fue producido junto a Dernst “D’Mile” Emile II, productor y compositor originario de Brooklyn. Ambos ya habían trabajado en el proyecto Silk Sonic, particularmente en An Evening with Silk Sonic.

En su construcción instrumental, “Cha Cha Cha” evoca el sonido de Carlos Santana en los años setenta. Sin embargo, la referencia se intensifica en “Something Serious”, que remite directamente a la estructura y espíritu de “Evil Ways”, del primer trabajo del guitarrista mexicano-estadounidense.

El álbum también incorpora varias piezas de tempo lento asociadas al estilo quiet storm, formato radial nocturno surgido a mediados de los setenta enfocado en baladas sensuales. En estas canciones se perciben influencias de Smokey Robinson, Al Green y Barry White, tanto en la cadencia vocal como en la temática romántica.

El sonido de Filadelfia y la construcción orquestal

La presencia del llamado sonido de Filadelfia se hace evidente en el tema que da nombre al disco, “The Romantic”. Los arreglos orquestales de cuerdas remiten a agrupaciones como The O’Jays y al colectivo MFSB, conocidos por su enfoque sinfónico dentro del soul y el R&B.

En el plano lírico, el álbum gira en torno al asombro amoroso, la devoción y la contemplación de la pareja. Algunas frases construyen imágenes de admiración absoluta, describiendo al ser amado como una obra divina. Esta línea temática conecta con etapas anteriores del cantante, evocando la sensibilidad mostrada en canciones como “Just the Way You Are” o “ Versace On The Floor”, aunque bajo una producción más densa y nostálgica.

El regreso en estos ritmos reafirma la comodidad del artista en dichos sonidos. La decisión de insistir en la estética retro implica un riesgo creativo, pero también consolida una identidad sonora que ha sostenido su carrera a lo largo de una década. La combinación de nostalgia melódica, letras románticas y producción detallada configura un álbum que apuesta por la coherencia estilística.

Con nueve canciones, colaboraciones clave en la producción y un sencillo que domina las listas, The Romantic posiciona nuevamente a Bruno Mars en el centro de la conversación musical, apoyado en una fórmula que mira al pasado para sostener su vigencia en el presente.