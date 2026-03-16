Bruno Mars aclara polémica por ‘like’ a video contra Taylor Swift

El cantante aseguró que solo siente respeto por la artista luego de que fans notaran que dio 'me gusta' a una publicación crítica en redes sociales

El cantante Bruno Mars se pronunció en redes sociales para aclarar una polémica que surgió luego de que usuarios detectaran que había dado “me gusta” a una publicación de Taylor Swift con comentarios negativos hacia la artista.

La situación generó un rápido revuelo entre seguidores de Swift conocidos como swifties, quienes comenzaron a criticar al intérprete en plataformas como Instagram y X al considerar que el gesto podía interpretarse como una señal de desaprobación hacia la cantante.

Mensaje para calmar la polémica

Tras el crecimiento del debate en redes, Mars eliminó el “like” y publicó un mensaje breve para aclarar la situación.

“Taylor siempre me ha apoyado y ha sido muy amable conmigo. Aquí solo hay amor”, escribió el cantante, buscando dejar claro que no existe ningún conflicto entre ambos artistas.

Taylor has always been supportive and kind to me. Only love over here. ❤️ — Bruno Mars (@BrunoMars) March 16, 2026

El mensaje fue interpretado por muchos seguidores como una forma directa de desmarcarse del contenido crítico y evitar que la polémica escalara.

Relación cordial entre ambos artistas

Aunque Taylor Swift y Bruno Mars no han colaborado oficialmente en música, ambos han coincidido en distintos eventos de la industria a lo largo de los años.

Uno de los encuentros más recordados ocurrió durante la Met Gala 2011, donde Swift mencionó que le gustaría escribir música con Mars en algún momento, una idea que nunca llegó a concretarse.

También han coincidido en premiaciones como los Premios Grammy, donde han intercambiado reconocimientos y compartido momentos en el escenario.

La controversia fue breve pero intensa, reflejando la rapidez con la que los fandoms reaccionan cuando involucran a artistas con comunidades de seguidores masivas.

Finalmente, el mensaje del cantante ayudó a calmar el ambiente y reforzar la idea de que no existe ninguna rivalidad entre ambos artistas, sino una relación cordial dentro de la industria musical.