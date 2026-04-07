Bruno Danzza supera el millón de vistas con su nuevo sencillo

El cantautor comparte la historia personal detrás del tema 'El milagro de tenerte' y su postura sobre la inteligencia artificial en la música.

Bruno Danzza celebra el gran recibimiento de su nuevo sencillo “El milagro de tenerte”, que ya supera el millón de reproducciones. El cantautor destaca la conexión del público con esta historia íntima sobre el amor y la reconstrucción emocional.

La historia real detrás de “El milagro de tenerte”

Bruno Danzza revela que “El milagro de tenerte” nace de una experiencia personal marcada por la desilusión y la pérdida de fe en el amor, transformada en una canción que habla de sanar y volver a creer.

Bruno Danzza opina sobre la IA en la música

Bruno Danzza comparte su postura sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación musical, destacando la importancia de la emoción, la experiencia y la autenticidad en las canciones.