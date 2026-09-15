Bruno Danzza convierte el desamor en su tema “Inalcanzable”

La producción, arreglos, grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Fernando Laura, quien también participó en la ejecución de pianos

Bruno Danzza transforma una historia de desamor en música con “Inalcanzable”, su nuevo sencillo, una canción que habla de esos amores que alguna vez lo fueron todo y que, después de una infidelidad, terminan convirtiéndose en una distancia imposible de recuperar. El tema forma parte de “Rompe y rasga”, el concepto artístico con el que el cantautor lleva al frente su propia voz y sus historias.

Lejos de quedarse en el reclamo o la venganza, Danzza aborda el desamor desde la vulnerabilidad y la aceptación

“Inalcanzable, te me extraviaste. Eras tan mía y para ti ya no soy nadie”, canta el compositor, reconociendo que hay historias que, por más intensas que hayan sido, simplemente llegan a su final.

Una producción acústica y cercana

Musicalmente, el tema apuesta por una atmósfera acústica y cercana, con guitarras, piano, bajo y pedal steel que acompañan la interpretación sin quitarle protagonismo a la letra.

La producción, arreglos, grabación, mezcla y masterización estuvieron a cargo de Fernando Laura, quien también participó en la ejecución de pianos y guitarras eléctricas y acústicas.

El lanzamiento también representa una nueva etapa para Bruno Danzza, quien durante buena parte de su trayectoria ha destacado principalmente como compositor, con un catálogo de más de 500 canciones y temas interpretados por reconocidas figuras de la música en español. Ahora, con su proyecto personal, decide ponerse frente al micrófono para contar en primera persona historias de amor, pérdida, esperanza y reconstrucción.

“Inalcanzable” llega acompañado de un videoclip

El videoclip de “Inalcanzable”, dirigido y producido por Franz Zavala, fue grabado en distintas locaciones de Ciudad de México y cuenta con las actuaciones de Abi Ocampo y Rafael Leyte.

Con esta nueva canción, Bruno Danzza demuestra que algunas heridas no necesitan una segunda oportunidad para convertirse en arte… a veces basta una canción para aceptar que aquello que alguna vez fue nuestro, hoy simplemente es inalcanzable.

Bruno Danzza fija su postura sobre la inteligencia artificial

Además, Bruno Danzza también habló sobre el uso de la inteligencia artificial en la composición musical. El cantautor considera que la IA puede ser una gran herramienta para crear demos y experimentar con ideas, y reconoce que puede utilizarse como apoyo dentro del proceso creativo; sin embargo, dejó clara su postura en contra de quienes generan canciones completamente con inteligencia artificial y después se presentan como compositores, pues considera que una cosa es utilizar la tecnología como herramienta y otra atribuirse una autoría que no corresponde.