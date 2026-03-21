Espectáculos

 Bruce Willis reaparece en redes sociales por su cumpleaños

Por: Rachel Acosta

20 Marzo 2026, 15:06

El actor Bruce Willis reapareció públicamente a través de redes sociales durante la celebración de su cumpleaños número 71, en un momento que conmovió a sus seguidores en todo el mundo. Las imágenes fueron compartidas por su familia, mostrando un lado íntimo y emotivo del actor.

Una de las fotografías más destacadas fue publicada por Demi Moore, su exesposa, donde se ve al protagonista de Duro de matar cargando a su nieta Louetta, en una escena que rápidamente se volvió viral por la ternura del momento. 

IMG_7254.jpeg

El festejo se da en medio de la complicada situación de salud del actor, quien fue diagnosticado con afasia en 2022 y posteriormente con demencia frontotemporal, una enfermedad que ha afectado su capacidad de comunicación y comportamiento, alejándolo de la vida pública. 

A pesar de ello, su familia se ha mantenido cercana y ha compartido mensajes llenos de cariño. Su esposa, Emma Heming Willis, también aprovechó la fecha para generar conciencia sobre esta enfermedad y apoyar a quienes enfrentan situaciones similares. 

Las imágenes han generado una ola de reacciones positivas, recordando el legado del actor en Hollywood y mostrando que, a pesar de su condición, continúa rodeado de amor y apoyo en esta etapa de su vida.

