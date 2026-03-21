 Bruce Willis reaparece en redes sociales por su cumpleaños

El actor Bruce Willis reapareció públicamente a través de redes sociales durante la celebración de su cumpleaños número 71, en un momento que conmovió a sus seguidores en todo el mundo. Las imágenes fueron compartidas por su familia, mostrando un lado íntimo y emotivo del actor.
Una de las fotografías más destacadas fue publicada por Demi Moore, su exesposa, donde se ve al protagonista de Duro de matar cargando a su nieta Louetta, en una escena que rápidamente se volvió viral por la ternura del momento.
El festejo se da en medio de la complicada situación de salud del actor, quien fue diagnosticado con afasia en 2022 y posteriormente con demencia frontotemporal, una enfermedad que ha afectado su capacidad de comunicación y comportamiento, alejándolo de la vida pública.
A pesar de ello, su familia se ha mantenido cercana y ha compartido mensajes llenos de cariño. Su esposa, Emma Heming Willis, también aprovechó la fecha para generar conciencia sobre esta enfermedad y apoyar a quienes enfrentan situaciones similares.
Las imágenes han generado una ola de reacciones positivas, recordando el legado del actor en Hollywood y mostrando que, a pesar de su condición, continúa rodeado de amor y apoyo en esta etapa de su vida.