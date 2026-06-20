Bruce Willis reaparece en el cumpleaños de su esposa Emma Heming

La reaparición del actor fue recibida con emoción por sus admiradores, quienes continúan atentos a cualquier actualización

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Bruce Willis volvió a aparecer públicamente a través de las redes sociales de su esposa, Emma Heming, quien celebró su cumpleaños número 50 compartiendo una fotografía inédita junto al actor y un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa de su vida.

La imagen rápidamente llamó la atención de los seguidores del protagonista de “Duro de Matar”, ya que las apariciones del actor se han vuelto poco frecuentes desde que fue diagnosticado con afasia en 2022 y posteriormente con demencia frontotemporal en 2023.

En la fotografía compartida por Emma, ambos aparecen usando sombreros de fiesta y abrazados, mostrando una imagen familiar que conmovió a miles de seguidores alrededor del mundo.

Además de la imagen, Emma publicó un divertido video en el que Bruce le canta “Happy Birthday” utilizando helio, provocando risas entre los miembros de la familia y demostrando la cercanía que mantienen pese a los retos que enfrentan por la enfermedad del actor.

En su mensaje, Emma reflexionó sobre todo lo que vivió durante la última década, señalando que sus cuarentas fueron años especialmente difíciles debido a su papel como esposa, madre, cuidadora y defensora de las personas que viven con demencia y sus familias.

La modelo también aprovechó la fecha para hablar sobre la labor que realiza a través del Fondo Emma & Bruce Willis, iniciativa enfocada en generar conciencia sobre la demencia frontotemporal, apoyar a los cuidadores e impulsar la investigación médica sobre esta enfermedad.

La publicación generó una ola de comentarios de cariño por parte de seguidores y amigos de la familia, quienes celebraron volver a ver al actor y enviaron mensajes de apoyo tanto para Bruce como para Emma.

Aunque la familia ha sido reservada respecto al estado de salud del actor, Emma ha compartido recientemente que Bruce continúa reconociendo a sus seres queridos, aclarando algunos de los rumores que han circulado sobre su condición.

La reaparición del actor fue recibida con emoción por sus admiradores, quienes continúan atentos a cualquier actualización sobre una de las figuras más queridas de Hollywood.