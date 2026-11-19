'When the Walls Came Down' revisitará el concierto que Springsteen ofreció en Berlín Oriental en 1988, ante unos 300 mil asistentes

Bruce Springsteen tendrá un nuevo documental que explorará uno de los conciertos más significativos de su trayectoria: la presentación que ofreció junto a The E Street Band en Berlín Oriental en 1988, ante aproximadamente 300 mil personas, durante los últimos años de la división alemana.

El proyecto, titulado "When the Walls Came Down", será producido por Legendary Entertainment, Passion Pictures y Sony Music Vision. La película abordará el impacto cultural y político de aquel espectáculo, que para algunos se convirtió en un impulso simbólico hacia la caída del Muro de Berlín, ocurrida 16 meses después.

El concierto que reunió a 300 mil personas

El documental recorrerá la relación de Springsteen con Berlín desde su primera visita a la parte oriental de la ciudad, en 1981, hasta el multitudinario concierto de 1988.

La presentación reunió a cientos de miles de personas en un momento en que Alemania permanecía dividida y Berlín Oriental estaba bajo un régimen comunista. Para los jóvenes que crecieron en ese contexto de restricciones políticas, el espectáculo representó una oportunidad de encuentro y expresión colectiva.

La producción también examinará cómo aquel acontecimiento musical quedó vinculado con los cambios sociales y políticos que desembocaron en la apertura del Muro de Berlín en noviembre de 1989.

Springsteen y miembros de The E Street Band participarán en el documental

La película incluirá entrevistas con el propio Bruce Springsteen, su histórico representante Jon Landau y músicos de The E Street Band, entre ellos Roy Bittan, Patti Scialfa, Stevie Van Zandt y Max Weinberg.

Además, participarán antiguos habitantes de Alemania Oriental que asistieron al concierto y compartirán sus recuerdos de aquella jornada y de lo que significó para una generación que vivía bajo un sistema político restrictivo.

El material también incorporará imágenes de archivo inéditas y documentos de la Stasi, el antiguo servicio de inteligencia de Alemania Oriental, relacionados con la banda.

¿Quién dirigirá 'When the Walls Came Down'?

La dirección estará a cargo de Nicholas de Taranto y Danielle Peck, mientras que James Marsh, cineasta británico ganador del Óscar por "Man on Wire", participará como productor ejecutivo.

De Taranto desarrolló el proyecto durante varios años. La producción ejecutiva también contará con la participación de representantes de Passion Pictures, Legendary Entertainment y Sony Music Vision.

Sobre la importancia de recuperar esta historia, Marsh destacó que el concierto fue un acontecimiento inolvidable y que la música, el baile y la libertad estuvieron estrechamente relacionados en aquella presentación.

Springsteen también recordó el impacto que le produjo observar el Muro de Berlín antes de aquel espectáculo. "Recuerdo haber visto el Muro y haber dicho: 'Esto no está bien. Es una ofensa contra la humanidad'", expresó el músico.

El artista describió aquella presentación como uno de los conciertos más importantes de toda su carrera y recordó que la intención de la banda era compartir la música con todo un país.

El documental todavía no tiene plataforma de estreno

Por el momento, "When the Walls Came Down" no cuenta con una fecha de lanzamiento ni con una plataforma de exhibición confirmada.

La distribución estará a cargo de Submarine Entertainment y Sony Music Vision. Mientras se conocen más detalles sobre su estreno, el proyecto busca recuperar la memoria de una presentación que trascendió el ámbito musical y quedó ligada a uno de los episodios históricos más importantes de Europa a finales del siglo XX.