Bruce Campbell revela que le quedarían cinco años de vida

El actor de Evil Dead explicó que su cáncer es tratable, pero no curable, y aseguró que decidió enfocarse en vivir el tiempo que le queda

Bruce Campbell habló abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer y reconoció que, de acuerdo con el tratamiento que sigue actualmente, calcula que podría tener alrededor de cinco años de vida.

El actor, conocido mundialmente por interpretar a Ash Williams en la saga Evil Dead, abordó su situación durante una entrevista en el pódcast The Adam Carolla Show, donde explicó que su enfermedad es “tratable”, pero no “curable”.

Durante la conversación, Campbell explicó que el tratamiento al que está sometido tiene una duración estimada de cinco años.

Cuando el conductor le preguntó si ese periodo correspondía también al tiempo que le queda de vida, el intérprete respondió: “Más o menos”.

Campbell no ha revelado públicamente qué tipo de cáncer padece, pero aseguró que ha decidido afrontar el diagnóstico sin permitir que la enfermedad se convierta en el centro de su vida.

“Vivir con ello, no morir por ello”

El actor explicó que su estrategia consiste en continuar con su vida en lugar de quedar atrapado en la preocupación por la enfermedad.

“He decidido, de forma muy concreta, vivir con ello, no morir por ello”, afirmó Campbell, quien comparó el cáncer con un enorme laberinto en el que es fácil perderse entre tratamientos, grupos de apoyo y conversaciones relacionadas con el padecimiento.

También reflexionó sobre la manera en que algunas personas intentan prolongar la vida a cualquier costo y cuestionó qué sentido tienen esos años adicionales si no se disfrutan plenamente.

La situación adquiere un significado particular para Campbell debido a su nueva película, Ernie & Emma, que escribió, dirigió y protagoniza.

La cinta sigue a un viudo que emprende un viaje para esparcir las cenizas de su esposa. Para el actor, trabajar en una historia relacionada con la muerte mientras enfrenta su propio diagnóstico ha resultado una experiencia especialmente significativa.

Campbell también recordó el fallecimiento de su abuelo y cómo esa experiencia influyó en su decisión de permitir que sus hijos estuvieran presentes durante los últimos momentos de su propio padre en un centro de cuidados paliativos.

Continúa trabajando y cerca de sus seguidores

A pesar del diagnóstico, Campbell mantiene su actividad profesional y actualmente promociona Ernie & Emma con una gira por diferentes salas de cine Alamo Drafthouse en Estados Unidos.

El actor aseguró que el contacto con el público le ha permitido valorar todavía más el presente y dijo sentir una profunda gratitud por las muestras de cariño que recibe de sus seguidores.

Campbell hizo público su diagnóstico en marzo, cuando explicó que padecía un cáncer que podía ser tratado, aunque no curado.

Desde entonces, ha optado por hablar de su situación con la misma franqueza y sentido del humor que han caracterizado buena parte de su carrera.