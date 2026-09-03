Bronco llegará a Monterrey con dos fechas en octubre

Con este show, Bronco promete ofrecer noches memorables dedicadas a repasar sus más grandes éxitos junto a sus seguidores

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En entrevista para info 7, el vocalista y líder Lupe Esparza reveló que la agrupación se presentará en la Arena Monterrey los días 2 y 3 de octubre, además de llevar este espectáculo a la Ciudad de México y Guadalajara.

Bronco regresa a México tras su gira por Europa

El cantante expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano tras haber concluido con gran éxito su reciente gira por el continente europeo. Durante la charla, Esparza destacó la calidez de la audiencia en Europa asegurando que a pesar de la distancia, la energía de los fanáticos los hizo sentir como en casa en todo momento.

La visita de la banda a España registró boletaje agotado en sus distintas fechas, demostrando el alcance internacional de su música.

Sobre este hito, los integrantes señalaron que el cariño recibido por parte del público europeo superó sus expectativas, reafirmando que sus canciones continúan marcando a distintas generaciones dentro y fuera de nuestras fronteras.

Promocionan el sencillo “Contigo lo supe”

En el ámbito musical, el "Gigante de Latinoamérica" se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado "Contigo lo supe", tema que vio la luz hace un par de semanas en plataformas digitales.

Esta producción marca el inicio de una serie de lanzamientos inéditos con los que la banda planea renovar su catálogo de cara a sus próximos proyectos discográficos.

Alistan un espectáculo de gran formato

La agrupación alista un montaje de gran formato que incluirá pantallas de última tecnología, un despliegue de luces envolvente y un caballo monumental con acabado de espejos sobre el escenario.

Con este show, Bronco promete ofrecer noches memorables dedicadas a repasar sus más grandes éxitos junto a sus seguidores.