Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea

La banda mexicana sumó la ciudad italiana a su gira 'El Gran Baile' por Europa, con un concierto especial el 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres

La agrupación mexicana Bronco continúa expandiendo su gira por Europa y anunció una nueva presentación en Milán, Italia, ciudad que se suma al recorrido que la banda realizará por España en las próximas semanas.

La presentación en Italia se llevará a cabo el 10 de mayo en el E-Work Arena, en un concierto especial con el que el grupo celebrará el Día de las Madres junto a sus seguidores en ese país.

Esta fecha se integra a la gira "El Gran Baile", con la que Bronco regresará al continente europeo tras la expectativa generada entre sus fans.

Fechas confirmadas de la gira en Europa

01 de mayo - Barcelona, España

- Barcelona, España 02 de mayo - Madrid, España

- Madrid, España 03 de mayo - Málaga, España

- Málaga, España 09 de mayo - Murcia, España

- Murcia, España 10 de mayo - Milán, Italia

Con este tour, Bronco reafirma su conexión con el público europeo al llevar su música y los grandes éxitos que han marcado generaciones.