Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea

La agrupación mexicana Bronco continúa expandiendo su gira por Europa y anunció una nueva presentación en Milán, Italia, ciudad que se suma al recorrido que la banda realizará por España en las próximas semanas.
La presentación en Italia se llevará a cabo el 10 de mayo en el E-Work Arena, en un concierto especial con el que el grupo celebrará el Día de las Madres junto a sus seguidores en ese país.
Esta fecha se integra a la gira "El Gran Baile", con la que Bronco regresará al continente europeo tras la expectativa generada entre sus fans.
Fechas confirmadas de la gira en Europa
- 01 de mayo - Barcelona, España
- 02 de mayo - Madrid, España
- 03 de mayo - Málaga, España
- 09 de mayo - Murcia, España
- 10 de mayo - Milán, Italia
Con este tour, Bronco reafirma su conexión con el público europeo al llevar su música y los grandes éxitos que han marcado generaciones.