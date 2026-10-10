Bromea Rosana con sus fans en Monterrey con terminar concierto

La ocurrencia provocó risas y demostró la cercanía que Rosana mantiene con sus seguidores, quienes se sumaron al juego con entusiasmo

La cantante española Rosana conquistó al público de Monterrey con una noche llena de música, emociones y momentos inesperados. Casi al inicio de su presentación, la intérprete sorprendió a los asistentes con una divertida broma que ha repetido en distintos conciertos y que convirtió al público en su cómplice.

La dinámica consiste en fingir que el concierto ha terminado cuando algunas personas llegan tarde. Rosana concluye la canción que está interpretando y hace como si se despidiera, mientras los asistentes que ya conocen el juego comienzan a gritar “¡otra, otra, otra!”, para hacerles creer a los recién llegados que se perdieron todo el espectáculo.

Después de unos instantes, la cantante regresa para revelar que todo se trataba de una broma y continuar con la presentación. La ocurrencia provocó risas y demostró la cercanía que Rosana mantiene con sus seguidores, quienes se sumaron al juego con entusiasmo.

Pero uno de los momentos más especiales llegó durante “Si Tú No Estás Aquí”, cuando la artista bajó del escenario para acercarse al público y convivir directamente con sus fans.

La intérprete cantó a pocos pasos de los asistentes, creando una atmósfera íntima y permitiendo que quienes estaban ahí disfrutaran la canción de una manera mucho más cercana.

El repertorio también estuvo lleno de éxitos que pusieron a cantar y bailar a los regiomontanos. Desde el arranque con “Sin Miedo”, la española recorrió temas como “Bebes de Mí”, “La Vida es Bonita”, “Puede Ser”, “No Olvidarme de Olvidar”, “Soñar es de Valientes”, “Soñaré” y “Hoy”.

La velada continuó con canciones como “Llegaremos a Tiempo”, “El Cielo que Me Das”, “Con una Hora Menos”, “En la Memoria de la Piel”, “Descubriéndote”, “Pa’ Ti No Estoy”, “Con Viento a Favor” y “Mañana”.

Entre la complicidad, las muestras de cariño y un público que cantó de principio a fin, Rosana dejó claro que su conexión con Monterrey sigue tan viva como sus canciones.