Brittany Snow se une al elenco de 'El secreto de la empleada'

La actriz Brittany Snow fue confirmada como nueva integrante del reparto de "El secreto de la empleada", secuela del thriller psicológico que se convirtió en un éxito de taquilla en 2025.

La producción volverá a estar encabezada por Sydney Sweeney y contará también con las actuaciones de Kirsten Dunst, Paul Anthony Kelly y Michele Morrone.

Brittany Snow has been cast as Marybeth in ‘THE HOUSEMAID'S SECRET.’



In theaters December 17, 2027. pic.twitter.com/M80BDKGcEA — Pop Base (@PopBase) August 4, 2026

Snow dará vida a Marybeth, una recepcionista de perfil discreto que trabaja en la empresa del personaje interpretado por Paul Anthony Kelly. Su incorporación amplía el elenco de la nueva entrega, cuya producción está prevista para iniciar a finales de este año.

La historia retomará a Millie Calloway, interpretada por Sydney Sweeney, quien acepta un nuevo empleo como encargada del mantenimiento de la casa de una mujer a la que nunca se le permite ver.

Durante su trabajo descubrirá un misterio oculto tras una puerta cerrada, situación que pondrá al descubierto secretos aún más oscuros que los suyos.

Regresa el equipo creativo

Paul Feig volverá a dirigir la secuela después del éxito de "La Empleada", película que recaudó 400 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 35 millones. Rebecca Sonnenshine también regresa como guionista para adaptar la segunda novela de Freida McFadden.

La producción estará a cargo de Todd Lieberman, Laura Fischer, Paul Feig y Sydney Sweeney, mientras que Carly Elter y Alex Young participarán como productores ejecutivos, junto con Kaylee McGregor como coproductora.

Lionsgate mantiene su intención de convertir La Empleada en una franquicia cinematográfica. El estudio adquirió los derechos de la trilogía literaria de Freida McFadden, además de una cuarta historia corta, con la expectativa de continuar llevando la saga a la pantalla grande.

El estreno de "El secreto de la empleada" está programado para el 17 de diciembre de 2027.

Brittany Snow es reconocida por su participación en producciones como John Tucker Must Die, Hairspray, la saga Pitch Perfect y la película de terror X.

Recientemente protagonizó la serie The Hunting Wives, que fue renovada para una segunda temporada, y ahora volverá a colaborar con Lionsgate en uno de los proyectos más importantes del estudio.