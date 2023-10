Britney Spears sorprende con su nueva foto desnuda

La icónica cantante Britney Spears continúa dejando a sus fans boquiabiertos con su deslumbrante estilo de vida después del lanzamiento de su revelador libro, "The Woman In Me". La obra salió a la venta el pasado lunes 23 de octubre en Estados Unidos y está disponible en México desde este jueves 26 de octubre.

Aprovechando su reciente éxito literario, Britney, de 41 años, compartió una foto completamente desnuda en su cuenta de Instagram, tomada en una playa. En la imagen, publicada durante el mediodía de hoy, la artista exhibe su figura mientras posa de manera audaz, mostrando su trasero y luciendo un estilo playero desenfadado, sin maquillaje y con su cabello rubio parcialmente recogido.

La publicación de esta fotografía provocativa llega poco después del lanzamiento de sus tan esperadas memorias, donde Britney abre su corazón para compartir con sus fans algunos de los escándalos más intensos de su juventud, así como romances candentes con figuras del medio artístico nacional y los oscuros episodios que la llevaron a distanciarse de su pasión.

"The Woman in Me" también estará disponible en formato de audio, narrado por la talentosa actriz Michelle Williams, nominada al Oscar. Britney grabó personalmente una parte del libro, aunque optó por no narrar capítulos relacionados con su familia debido a la intensidad emocional de los eventos, según informó recientemente TMZ.

¿Por qué Britney Spears publica fotos desnuda en sus redes sociales?

Britney Spears explica justamente en sus nuevas memorias por qué comparte fotos o videos con poca o ninguna ropa en sus redes sociales.

La cantante de 'Oops!...I Did It Again' dice sentirse sexy y con el control de la cámara al poder tomar sus propias fotografías después de ser empujada y posada para la aprobación de otras personas.

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con vestidos nuevos. Pero creo que si otras personas las hubieran fotografiado miles de veces, las hubieran presionado y posado para obtener la aprobación de otras personas, entenderían que me alegra mucho posar de la forma en que me siento sexy y tomarme mi propia foto", escribió la cantante.

