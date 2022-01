Britney Spears responde molesta a su hermana Jamie Lynn

Jamie Lynn asegura ella y su familia han recibido amenazas de muerte, como resultado de las acusaciones de su hermana mayor

Por: Redacción INFO7

enero, 14, 2022 15:17

La estrella del pop Britney Spears se "lanzó" contra su hermana Jamie Lynn y la acusó de utilizar su imagen para vender ejemplares de su libro "Things I Should Have Said".

Además, la cantante desmintió las declaraciones que Jamie hizo en una entrevista con la presentadora Juju Chen.

La hermana menor de Britney dijo que el conflicto que existe entre ambas no tiene que ver con la tutela de la Princesa del Pop porque cuando eso sucedió ella tenía sólo 17 años y estaba embarazada, por lo que su mente se enfocaba en otros asuntos.

Asimismo, señaló que siempre estuvo a lado de la intérprete de "Toxic" y que incluso buscó la manera en que ella quedara libre de la tutela.

Ante esas declaraciones, la Princesa del Pop utilizó sus redes sociales para defenderse. "Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo muy cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso? A menos que ella quiera vender un libro a mis expensas", escribió la intérprete.

La cantante de "Baby One More Time" finalizó su mensaje en redes diciendo que su familia arruinó sus sueños, que siempre la han hundido y herido, por lo que se siente muy molesta con ellos.

Jamie Lynn le responde a Britney

Tras la reacción de su hermana mayor, la estrella de "Zoey 101" respondió al hilo de Twitter de su hermana mayor en Instagram, donde reeveló que ella y su familia estaban recibiendo amenazas de muerte.

(Con información de elhorizonte.mx)