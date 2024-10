Britney Spears pierde cejas y pestañas en grave flamazo

La cantante de "Baby One More Time" relató la terrible experiencia que vivió cuando decidió encender por cuenta propia la chimenea en su hogar

Britney Spears contó a sus seguidores sobre una 'peligrosa' experiencia que tuvo a principios de este año y que casi la envió a la sala de emergencias.

Spears agregó que su chimenea "había hecho eso antes" y que generalmente hace que su personal de seguridad "entre y la encienda" por ella.

"Pero esta vez, simplemente tiré todo el producto allí y literalmente me voló en la cara... me arrancó todas las pestañas, las cejas y... ¿ven este flequillo de bebé? me quemó todo el pelo".

La cantante de "Baby One More Time" luego explicó que temía tener que ir al hospital y dijo: "La persona con la que estaba no se despertaba y pensé que tendría que ir a urgencias porque mi cara estaba en llamas".

Britney también describió el pánico que tuvo en ese momento, temiendo tener quemaduras graves porque "le dolía solo tocar" su cara.

#BritneySpears reveals she had a fire-related accident 6 months ago, resulting in her burning off her eyebrows, eyelashes and part of her hair

pic.twitter.com/RphfvufkCA — All Tea All Shade (@TeaTimeTips2) October 2, 2024

Después de lo que ella describió como "seis o siete horas" de malestar debido a sus heridas, la cantante de 'Toxic' pudo remediar su dolor.

“Finalmente, tomé tres Tylenol”, dijo Britney. “Lo cual es algo muy importante para mí. Tomé tres y finalmente me quedé dormida".

Y aunque la cantante de 'Gimme More' no compartió si terminó yendo al hospital, insistió en que ahora está de mejor ánimo.

"Fue muy malo, pero ahora todo está bien", explicó Britney. "Es algo que pasa", dejando tranquilos a sus fans.

Britney habló en 2023 sobre un incendio que inició accidentalmente con velas en el gimnasio de su casa y mostró los restos quemados después del accidente en su Instagram.

Comentarios