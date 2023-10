Britney Spears confirma que sí engañó a Justin Timberlake

Britney Spears en sus próximas memorias confirma que sí engañó a su exnovio Justin Timberlake con el bailarín Wade Robson después de años de rumores.

La estrella del pop, de 41 años, se muestra sincera sobre su vida privada en las páginas de sus nuevas memorias "The Woman In Me", que se publicarán el 24 de octubre.

Se rumoreaba que Britney y Justin habían terminado su relación en 2002 después de tres años de noviazgo porque ella le había sido infiel.

Más tarde, el exlíder de *NSYNC, que ahora tiene 42 años, lanzó su famoso sencillo "Cry Me A River", que incluye letras que aluden a haber sido engañado.

Si bien Timberlake nunca declaró oficialmente que Spears había cometido una indiscreción, la cantante de “Stronger” nunca comentó sobre el verdadero motivo de su separación.

Ahora, Britney confirma en sus memorias que besó al coreógrafo australiano Wade durante una noche de fiesta cuando todavía estaba con el actor de “Social Network”.

“Salimos una noche y fuimos a un bar español. Bailamos y bailamos. Me besé con él esa noche”, admite la cantante de “Toxic” en el libro, según el portal The Sun.

Sin embargo, escribe que ella se lo confesó a Justin y "acordaron dejar atrás" la infidelidad, ya que durante años ella siempre le fue leal a Justin "con esa única excepción".

También afirmó que Timberlake también la engañó con "otra celebridad", pero no reveló de quién se trataba porque ahora esa persona tiene una familia y no quiere avergonzarla.

Pese a esto, los medios se han dado a la tarea de investigar y creen que Britney estaría hablando de Nicole Appleton, una cantante inglesa que pertenecía a la girl band All Saint, grupo que hizo populares temas como Pure Shoes y Never Ever.

Britney dijo que Justin Timberlake le fue infiel con otra celebridad y al parecer es Nicole Appleton de All Saints. pic.twitter.com/hugULDIyBb — El Gosip (@el_gosip) October 18, 2023

¿Qué pasó realmente entre el Britney Spears y Wade Robson?

Wade Robson fue contratado para diseñar los movimientos de baile de las giras mundiales de Spears de 1999 y 2000, y apareció en su vídeo "(You Drive Me) Crazy".

Durante años circuló el rumor de que Spears le fue infiel a Timberlake, ahora se sabe que Robson fue el tercero en discordia.

Spears supuestamente comenzó a salir con el bailarín durante un año después de su separación de Timberlake en 2002.

Tanto Britney como Wade nunca han hablado públicamente de su relación.

¿Quién es Wade Robson?

Wade Robson, quien actualmente tiene 41 años, se hizo un nombre en la industria del entretenimiento como coreógrafo de comerciales y videos musicales.

Dirigió los famosos comerciales de Pepsi de Spears y dirigió una actuación de *NSYNC y Spears en los MTV Video Music Awards de 1999.

Luego, Robson ayudó a dirigir la gira "No Strings Attached" de *NSYNC en 2000.

En 2001, coreografió el vídeo "I'm a Slave 4 U" de la estrella de "Crossroads" y apareció en el clip del éxito "Pop" de *NSYNC.

Ese mismo año, el joven de entonces 21 años de edad compuso “What It’s Like to Be Me” para Britney Spears y junto con Justin Timberlake “Gone”, para el disco Celebrity, el último de la banda.

También presentó la serie de competencia de telerrealidad de MTV "The Wade Robson Project" en 2004. El programa se centró en encontrar a los mejores bailarines de hip-hop de Estados Unidos.

Robson incluso ha ganado dos premios Emmy durante su carrera, recibiendo un premio en 2007 y otro al año siguiente, ambos por su trabajo en el programa “So You Think You Can Dance”.

En 2007 también diseñó el juego de baile de la gira American Idols LIVE! y en 2011 coreografió la película animada "Happy Feet Two".

Pese a sus logros, Wade Robson se hizo aún más conocido por su asociación con el fallecido cantante y bailarín Michael Jackson.

El coreógrafo defendió a Jackson en juicios por abuso sexual infantil en el pasado, testificando bajo juramento en el juicio de 2005 en el que Jackson fue absuelto de todas las acusaciones.

Sin embargo, en 2013, Wade Robson cambió su posición y presentó una demanda civil alegando que Jackson en realidad sí había abusado sexualmente de él, de 1990 a 1997, cuando era niño. Estas acusaciones fueron presentadas después de la muerte de Jackson en 2009 y fueron objeto de controversia y debate público.

