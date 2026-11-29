María José se presentó en Monterrey la noche del viernes con su gira 'Ahora o Nunca', en donde el público cantó, bailó y disfrutó cada momento junto a ella

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con la idea de que la vida es hoy y hay que disfrutar cada momento, María José regresó a Monterrey este viernes con su gira “Ahora o Nunca”, en un encuentro que reunió a cerca de seis mil personas.

La cantante apareció en el escenario minutos antes de las 10:00 de la noche, vestida en tonos rojo, negro y dorado, para comenzar la velada con “Un nuevo amor” y un popurrí de “Tú ya sabes a mí” y “Lo que te mereces”.

Al saludar a sus seguidores, La Josa reconoció que ya los extrañaba y hasta bromeó sobre el tráfico de la ciudad.

Después explicó el espíritu de su gira y la importancia de disfrutar el presente, pues el futuro es incierto.

Con esa idea invitó a los asistentes a aprovechar la noche sin importar lo que estuvieran viviendo.

“Si vienes a desfogar alguna toxicidad, desfógala; si vienes a celebrar tu divorcio, celébralo; si te acabas de casar, vívelo; si estás enamorado, gózalo; si estás encabronado, sácalo; si estás ardido, chúpale”. Entre risas, definió el espectáculo como una sesión de “musicoterapia” en la que todos podían vivir sin tapujos.

La noche comenzó con Kaia Lana como invitada encargada de abrir el espectáculo, quien posteriormente se unió a María José para interpretar “Hábito de ti”.

Con siete músicos, dos coristas, seis bailarines y cinco pantallas, la cantante presentó un recorrido por diferentes etapas de su carrera, en el que también aparecieron temas como “Eres”, “Solo el amor lastima así” y “TBC”.

Entre los momentos destacados estuvo la interpretación de “Acaríciame” y “Secreto de amor”, esta última como homenaje musical a Joan Sebastian.

Fue precisamente mientras cantaba este tema cuando María José expresó: “Para mí Monterrey es la gloria”, dejando ver el cariño que tiene por el público regiomontano.

Además, sorprendió a sus seguidores al interpretar por primera vez en vivo “Contesta mis llamadas”, tema de autoría de Ana Bárbara que forma parte de su álbum “Alma de Mujer”.

Antes de cantarlo, explicó que la canción habla de una relación que llega a su fin cuando solamente una de las personas ha decidido terminarla.

La cantante también comentó que el disco llegará hasta marzo de 2027, una decisión que responde a una estrategia de lanzamiento.

El despecho también tuvo su espacio con un popurrí que reunió algunos clásicos del género, mientras que otros de sus éxitos mantuvieron la energía entre los asistentes.

El ambiente fue de principio a fin y, una vez más, sus seguidores demostraron que siempre responden a su llamado.

María José se despidió de Monterrey después de las 11:50 de la noche, tras una presentación en la que el público cantó, bailó y disfrutó cada momento junto a ella.