Brilla Manuel Turizo en espectáculo de medio tiempo de NFL

El cantante colombiano contagió al público presente en el estadio al interpretar sus canciones más emblemáticas durante el evento.

La participación de Manuel Turizo en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Madrid, que se vivió este domingo y el cual tuvo una duración de aproximadamente seis minutos, comenzó con una de sus canciones más pegadizas, la cual es un dueto con el cantante colombiano J Balvin. Rodeado de bailarines, el artista contagió al público presente con su música y su ritmo.

La fiesta musical continuó con la participación de otros invitados especiales que elevaron la temperatura del estadio con los ritmos de "Yoyo" en compañía de Zaider y Hamilton. La variedad de colaboraciones y la conexión constante con el público a través de temas icónicos reafirmaron el éxito rotundo del evento de medio tiempo a nivel internacional.

El colombiano continuó con la presentación al ritmo de la bachata de "Por un pendejo no se llora" y, entre bachata y bachata, el intérprete puso el ritmo con una de sus canciones más emblemáticas, "La bachata", y cuando ya parecía que todo había terminado, en el escenario apareció la talentosísima Lola Índigo.

Juntos protagonizaron uno de los momentos más comentados del espectáculo de medio tiempo al interpretar su exitoso tema conjunto "1000COSAS". La presentación, difundida a través de las redes sociales, desató una ola de reacciones entre los asistentes y seguidores, quienes destacaron la energía y la química de ambos cantantes sobre el escenario.

En las imágenes del evento se observa a Turizo luciendo un conjunto de dos piezas en color blanco, mientras que la intérprete española brilla con un llamativo vestido rojo. La colaboración formó parte de un despliegue musical que combinó coreografías y un potente acompañamiento visual, consolidando la presencia del género urbano en grandes escenarios deportivos.

Turizo cerró su presentación al ritmo de "El merengue", poniendo el broche de oro a una actuación inolvidable que hizo vibrar por completo a todo el estadio.