'Bridgerton' revela protagonistas de su quinta temporada

Francesca y Michaela liderarán la nueva entrega de la serie de Netflix, que apuesta por una historia romántica con giro contemporáneo

La plataforma de streaming sorprendió a los fans de Bridgerton al lanzar el primer adelanto oficial de su quinta temporada, confirmando que la historia estará centrada en Francesca Bridgerton y Michaela Stirling.

El anuncio, difundido este 24 de marzo de 2026, también confirma que la producción de la nueva entrega ya está en marcha en el Reino Unido.

Netflix confirma producción en marcha

La actriz Hannah Dodd retomará su papel como Francesca, la reservada hija de la familia Bridgerton, quien buscará una segunda oportunidad en el amor tras la muerte de su esposo.

En esta nueva etapa, su historia dará un giro al desarrollar una relación con Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, prima de su difunto marido.

El adelanto muestra un encuentro entre ambas en Escocia, dejando entrever la química que marcará esta narrativa, que adapta con cambios la novela "When He Was Wicked" de Julia Quinn.

La serie, creada por Shonda Rhimes, apuesta en esta ocasión por una versión distinta del material original, transformando al personaje masculino Michael en Michaela.

La trama se sitúa dos años después de la pérdida de John Stirling, cuando Francesca decide regresar al mercado matrimonial por razones prácticas, pero sus sentimientos cambian con la llegada de Michaela a Londres.

Netflix confirmó que la quinta temporada contará con ocho episodios, aunque aún no hay fecha oficial de estreno. Se estima que podría llegar entre 2027 y 2028 debido a los tiempos de producción y postproducción.

La showrunner Jess Brownell ya había adelantado que las próximas temporadas se centrarían en Francesca y Eloise, aunque este primer vistazo apunta a que la historia de Francesca será la siguiente en desarrollarse.

Desde su estreno en 2020, “Bridgerton” ha seguido las historias románticas de los hermanos de la familia, con protagonistas distintos en cada temporada.

La más reciente entrega se enfocó en Benedict Bridgerton, mientras que temporadas anteriores narraron los romances de Daphne, Anthony, Colin y Benedict, consolidando a la serie como uno de los mayores éxitos globales de la plataforma.