Brian May da consejos para ver el eclipse solar de forma segura

Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico, compartió recomendaciones para observar el eclipse solar del 12 de agosto sin dañar la vista

Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica, aprovechó la llegada del eclipse solar de este 12 de agosto para compartir algunas recomendaciones destinadas a quienes buscan observar el fenómeno sin poner en riesgo su vista.

El músico publicó una serie de videos en Instagram en los que explicó métodos sencillos para seguir el evento astronómico y recordó que mirar directamente al Sol puede ser peligroso.

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

May hizo especial énfasis en evitar mirar directamente al Sol y también recomendó no acercarse a telescopios o binoculares que estén apuntando hacia el astro sin contar con las medidas de protección necesarias.

Como alternativa, mostró un método de proyección que puede realizarse con materiales sencillos. La técnica consiste en hacer un pequeño orificio en una hoja de cartón y utilizarlo para proyectar la imagen del Sol sobre una superficie blanca.

El guitarrista también mostró cómo realizar la proyección del fenómeno sobre un plato, permitiendo observar la evolución del eclipse sin mirar directamente hacia el Sol.

Brian May viajó a España para observar el eclipse

El eclipse de este miércoles puede observarse como un eclipse total en amplias zonas de Europa, mientras que en el Reino Unido el fenómeno es parcial a partir de las 18:30 horas locales.

Se trata de un acontecimiento especialmente relevante para los británicos, ya que el último eclipse de características similares visible desde ese territorio ocurrió en 1999.

May viajó a España con la intención de presenciar la totalidad del fenómeno, aunque reconoció que existe el riesgo de que las condiciones meteorológicas impidan una observación adecuada.

En declaraciones para BBC Newsnight, el músico explicó que observar un eclipse total es una experiencia extraordinaria y aseguró que espera aprovechar cada segundo del fenómeno.

May calculó que la totalidad tendría una duración aproximada de un minuto y 40 segundos y dijo que su intención era vivir el momento utilizando todos sus sentidos, en lugar de concentrarse únicamente en registrarlo.

El astrofísico también describió la sensación de observar directamente el fenómeno y contemplar la relación entre la Tierra, el Sol y otros cuerpos celestes.

Para May, un eclipse permite tomar conciencia de la posición que ocupa la humanidad en el espacio y genera una sensación difícil de experimentar en cualquier otro momento.

Brian May también critica el uso de inteligencia artificial

Además de hablar sobre astronomía, el integrante de Queen volvió a manifestar su preocupación por el avance de la inteligencia artificial.

El músico compartió en Instagram una imagen generada por Meta AI a partir de la portada del álbum The Game, publicado por Queen en 1980. El resultado mostraba una representación incorrecta de la banda, con cinco integrantes en lugar de los cuatro miembros originales.

May utilizó el resultado para cuestionar las capacidades de esta tecnología y expresar su rechazo hacia el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que, en su opinión, podrían tener consecuencias negativas.

El guitarrista también pidió al primer ministro británico, Andy Burnham, frenar la construcción de centros de datos vinculados con esta tecnología en Reino Unido, al considerar que podrían generar un impacto perjudicial en el medio ambiente.