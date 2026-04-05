Brian de Backstreet Boys pelea a palabras con joven en la playa

En los videos difundidos, se observa al artista intercambiando palabras con un individuo en medio de un ambiente tenso, llamando la atención de los presentes

El cantante Brian Littrell, integrante de Backstreet Boys, se vio envuelto en un momento incómodo luego de protagonizar una discusión verbal con otra persona en una playa, hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En los videos difundidos, se observa al artista intercambiando palabras con un individuo en medio de un ambiente tenso, lo que llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo con versiones de testigos, el altercado habría comenzado por una inconformidad relacionada con el espacio en la playa, presuntamente por la cercanía entre grupos o el uso de ciertas áreas, lo que generó molestia entre ambas partes.

Aunque la discusión no pasó a mayores y se mantuvo en el terreno verbal, el momento fue captado por personas cercanas que no tardaron en compartirlo en plataformas digitales.

Hasta ahora, Brian Littrell no ha emitido una postura oficial sobre lo sucedido, y tampoco se han confirmado detalles adicionales sobre la identidad de la otra persona involucrada.

Sin embargo, el incidente ha abierto conversación sobre la privacidad de las celebridades en espacios públicos y cómo situaciones cotidianas pueden escalar rápidamente bajo la mirada constante de las redes sociales.