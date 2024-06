Brenda Bezares confirma que Paco Stanley sí le coqueteó

Mario Bezares y su esposa Brenda ofrecieron una reveladora entrevista en el programa de Yordi Rosado en YouTube, donde compartieron su versión de los hechos relacionados con el asesinato de Paco Stanley. Esto ocurre en el contexto del estreno de la serie de Amazon Prime Video "¿Quién lo mató?", la cual, según ellos, contiene mucha información imprecisa.

Brenda, en particular, decidió hablar abiertamente sobre su relación con Stanley y abordar los rumores de coqueteo que se han mencionado en la serie.

La polémica visita de Paco Stanley a casa de los Bezares

En la serie "¿Quién lo mató?", se muestra una visita de Stanley a la casa de los Bezares, durante la cual le propone a Brenda que deje a su esposo y se vaya con él. La conductora confirmó que dicha visita sí ocurrió, pero aclaró que fue en un contexto distinto.

“Sí, Paco fue a nuestra casa, pero estábamos recién casados y viviendo en un departamento en el Pedregal. No teníamos muebles lujosos porque acabábamos de mudarnos. Esa visita sí sucedió, pero no en el contexto que se muestra en la serie,” explicó Brenda.

Los rumores de conquista

Durante años, se ha especulado sobre la personalidad de Paco Stanley y su comportamiento con mujeres atractivas. Aunque era conocido por ser coqueto, no siempre tenía éxito, especialmente con mujeres comprometidas.

Sobre el rumor de que Stanley intentó tener una oportunidad amorosa con la esposa de Mario Bezares, esto dijo ella:

“Conmigo y con todas. A él le encantaba, veía a cualquiera y le echaba los perros. Yo estoy criada de diferente manera, de provincia y si bien yo estaba en el medio en ese momento de mi vida, yo me dedicaba a estar de mamá”, destacó Brenda.

Los incómodos piropos en el programa

Brenda recordó que en la dinámica del programa, siempre se sintió incómoda con los piropos de Stanley y el papel que jugaba en molestar a su esposo.

“Yo me sentía incómoda y era el rol que jugaban ellos. Paco jugaba a molestarlo", dijo la exreina de belleza, agregando: “Es que yo le decía que por qué me tienen que meter, que jueguen con otra cosa y era todos los días”.

Pero por desgracia, en esos tiempos no podría hacer anda: "En ese momento, como mujer, no podías decir nada. Te reías y te abrazaban o te lanzaban el piropo ‘y ay, qué nalgotas ocasiones no te hemos visto’, y nomás hacías ‘ja, ja, já’. Era súper incómodo".

La broma que Brenda Bezares jamás le perdonó a Paco Stanley

Uno de los incidentes más dolorosos para Brenda fue cuando Stanley insinuó en televisión que él podría ser el padre de su hijo menor, no Mario Bezares.

"Si no estaba de acuerdo conmigo, menos con un bebé. ¿Por qué juega de esa manera? Se mete con mi niño. Además, lo puso en el ojo público; hasta hoy es algo que no le puedo perdonar”, agregó Brenda Bezares en la entrevista.

Este tipo de bromas y situaciones complicaron la vida de los Bezares, especialmente después de la detención de Mario Bezares por su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley.

