Se trata de Château Miraval, una finca en Francia que ambos compraron en 2008 y donde incluso celebraron su boda en 2014

Después de años de desacuerdos, Brad Pitt y Angelina Jolie llegaron a un arreglo para dejar atrás el conflicto por una propiedad que terminó convirtiéndose en uno de los principales motivos de enfrentamiento después de su separación.

Château Miraval fue el centro de la disputa

Se trata de Château Miraval, una finca en Francia que ambos compraron en 2008 y donde incluso celebraron su boda en 2014. Lo que comenzó como un proyecto en común terminó en una disputa cuando Jolie vendió su participación en el negocio en 2021.

Pitt consideró que la actriz no podía hacer esa operación sin su autorización, por lo que inició acciones legales en su contra. Angelina respondió cuestionando las condiciones que, según ella, el actor quería imponer durante las negociaciones.

El enfrentamiento se extendió durante varios años, con acusaciones y nuevos recursos legales de ambas partes. Incluso se contemplaba que el caso llegara a juicio en 2027.

Acuerdo entre Pitt y Jolie permanecerá en privado

Sin embargo, este miércoles 25 de noviembre, sus representantes confirmaron que ambos decidieron resolver el asunto fuera de los tribunales. Los detalles del acuerdo permanecen en privado y la expareja dejó claro que no hará más comentarios al respecto.

La noticia llega casi dos años después de que concluyeran oficialmente su divorcio, una separación que comenzó en 2016 y que, incluso después de firmar el fin de su matrimonio, todavía tenía asuntos pendientes.