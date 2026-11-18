Brad Pitt se postuló para interpretar al antagonista de Robert Pattinson en la próxima película de James Bond, dirigida por Denis Villeneuve

Brad Pitt levantó la mano para convertirse en el próximo villano de James Bond. El actor estadounidense expresó su interés en participar en la nueva película de la franquicia, protagonizada por Robert Pattinson y bajo la dirección del cineasta Denis Villeneuve.

Durante la alfombra roja del estreno en Los Ángeles de "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" ("Las nuevas desventuras de Cliff Booth"), secuela de "Once Upon a Time in... Hollywood" ("Érase una vez en... Hollywood", 2019), Pitt bromeó con la posibilidad de enfrentarse al nuevo 007.

"Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría", comentó el intérprete, en referencia al trabajo de Bardem como antagonista en "Skyfall" (2012).

Incluso aprovechó el momento para enviar un mensaje al director y al protagonista de la próxima entrega: "¡Apuntadme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!", expresó ante los medios.

Brad Pitt respalda la elección de Robert Pattinson

Además de ofrecerse para interpretar al enemigo de James Bond, Pitt elogió la decisión de elegir a Pattinson como el nuevo protagonista de la saga, un papel que anteriormente han interpretado figuras como Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan.

"Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial", señaló el actor.

La elección de Pattinson también generó comentarios de otras figuras vinculadas con la franquicia. Sin embargo, no todos expresaron el mismo entusiasmo que Brad Pitt.

Ralph Fiennes, quien compartió pantalla con Daniel Craig en las tres últimas películas del actor como 007, reconoció que Pattinson es un gran intérprete y que hará un buen trabajo, aunque admitió que todavía siente apego por la etapa anterior de la saga.

"Lo siento. Sigo enamorada de Daniel Craig. Es difícil. Tengo el corazón en un puño", declaró Fiennes, de acuerdo con información citada por el diario The Guardian.

El actor británico interpretó a M, director del servicio de inteligencia MI6, en las dos últimas entregas protagonizadas por Craig, después de aparecer como presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad en "Skyfall".

Denis Villeneuve llamó personalmente a Pattinson

Amazon MGM Studios anunció el lunes que Robert Pattinson será el nuevo James Bond. Según la revista The Hollywood Reporter, el actor se enteró de la decisión apenas un día antes de que se hiciera pública.

La noticia se la comunicó personalmente Denis Villeneuve, quien estará al frente de la próxima película de la franquicia.

El director destacó que Pattinson "posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo" a la saga, con lo que comenzará una nueva etapa para uno de los personajes más reconocidos del cine.