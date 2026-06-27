Brad Pitt logra victoria legal en disputa con Angelina Jolie

Brad Pitt sostiene que la actriz incumplió un acuerdo entre ambos, en el que presuntamente se habían comprometido a no vender sus acciones

Brad Pitt obtuvo un avance importante en la batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por Château Miraval, la finca y viñedo francés que ambos compartieron durante su matrimonio y que desde hace años se convirtió en uno de los puntos más tensos de su separación.

El nuevo giro en el caso se dio luego de que el Tribunal Superior de California ordenara que los compradores de la participación de Jolie declaren sobre la forma en que se concretó la venta realizada en 2021, operación que Pitt ha cuestionado desde el inicio del litigio.

El conflicto gira en torno a la decisión de Angelina Jolie de vender su parte de los viñedos de Château Miraval al Grupo Stoli, cuando la pareja ya se encontraba separada.

Brad Pitt sostiene que la actriz incumplió un acuerdo entre ambos, en el que presuntamente se habían comprometido a no vender sus acciones sin conocimiento o consentimiento del otro. Bajo ese argumento, el actor presentó una demanda en la que reclama 35 millones de dólares por daños.

Para Pitt, la operación no solo habría roto un pacto previo, sino que también afectó el control y desarrollo del negocio vitivinícola que ambos impulsaron durante años en el sur de Francia.

La corte ordena declarar a los compradores

La reciente resolución representa una victoria procesal para el actor, ya que permitirá a su equipo legal obtener testimonios sobre cómo se negoció y cerró la venta de la participación de Jolie.

Estas declaraciones podrían ser clave para el avance del caso, pues la defensa de Pitt busca demostrar si la transacción se realizó bajo condiciones que vulneraron los acuerdos previos entre la expareja.

Por su parte, Angelina Jolie ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que la venta fue una decisión empresarial legítima. A lo largo del proceso, la actriz también ha acusado a Pitt de utilizar la demanda como una forma de intentar silenciarla y desviar la atención de conflictos ocurridos durante su matrimonio.

Un litigio ligado a una separación de años

Château Miraval no solo representa un activo millonario para ambos actores. También fue el lugar donde Brad Pitt y Angelina Jolie se casaron en agosto de 2014, después de varios años de relación.

La pareja se conoció durante el rodaje de “Mr. & Mrs. Smith”, estrenada en 2005, año en el que Pitt se separó de Jennifer Aniston. Su relación se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas de Hollywood.

Jolie solicitó el divorcio en 2016 y, aunque un juez los declaró oficialmente solteros en 2019, el acuerdo de divorcio no quedó cerrado sino hasta finales de 2024. Ambos comparten seis hijos.

Con esta nueva resolución, Pitt gana terreno en una disputa que sigue abierta y que mantiene bajo revisión judicial una de las propiedades más emblemáticas de la historia de la expareja.